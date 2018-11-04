ЦСКА разгромил «Автодор»

Московскийв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ разгромил саратовский— 110:76 (25:18, 28:28, 29:16, 28:14).

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Михаил Кулагин — 20 очков, пять подборов и одна передача. Его партнер по команде Нандо де Коло записал на свой счет 19 очков, три подбора и пять передач.

У гостей больше всех набрали Перрин Бьюфорд и Трэ Маклин — по 15 очков. Давид Кравиш оформил дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов.

ЦСКА одержал шестую победу подряд и лидирует в турнирной таблице. «Автодор» — на восьмой строчке.

В следующем матче подопечные Димитриса Итудиса 11 ноября на выезде сыграют с «Локомотивом-Кубанью», а саратовцы днем ранее примут «Цмоки-Минск». 0