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    ЦСКА разгромил «Автодор»

    Лига ВТБ Автодор ЦСКА
    Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ разгромил саратовский «Автодор» — 110:76 (25:18, 28:28, 29:16, 28:14).

    ЦСКА
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    Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Михаил Кулагин — 20 очков, пять подборов и одна передача. Его партнер по команде Нандо де Коло записал на свой счет 19 очков, три подбора и пять передач.

    У гостей больше всех набрали Перрин Бьюфорд и Трэ Маклин — по 15 очков. Давид Кравиш оформил дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов.

    ЦСКА одержал шестую победу подряд и лидирует в турнирной таблице. «Автодор» — на восьмой строчке.

    В следующем матче подопечные Димитриса Итудиса 11 ноября на выезде сыграют с «Локомотивом-Кубанью», а саратовцы днем ранее примут «Цмоки-Минск». 0

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