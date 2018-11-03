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    «Локомотив-Кубань» потерпел поражение от «Калева»

    Лига ВТБ Парма Калев Локомотив-Кубань Цмоки-Минск
    Краснодарский «Локомотив-Кубань» в домашнем матче Единой лиги ВТБ уступил таллинскому «Калеву» со счетом 80:85 (21:27, 27:24, 22:22, 10:12).

    «Локомотив-Кубань»
    «Локомотив-Кубань»
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    Самым результативным игроком матча стал защитник железнодорожников Дмитрий Кулагин — 22 очка. В составе гостей 21 очко набрал защитник Чавон Льюис.

    Это поражение стало для хозяев паркета вторым в нынешнем чемпионате. «Калев» одержал вторую победу подряд.

    Еще в одном матче пермская «Парма» в гостях переиграла «Цмоки-Минск». Матч, проходивший в Минске, завершился со счётом 92:83 (30:22, 25:23, 21:17, 16:21).

    Самыми результативными игроками матча стали Константин Буланов и Тайлер Ларсон. Оба игрока «Пармы» набрали по 19 очков.

    «Парма» одержала вторую победе в нынешнем сезоне. Турнирную таблицу после пяти туров возглавляют ЦСКА и «Химки», одержавшие по пять побед. 0

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