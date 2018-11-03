«Локомотив-Кубань» потерпел поражение от «Калева»

Краснодарскийв домашнем матче Единой лиги ВТБ уступил таллинскомусо счетом 80:85 (21:27, 27:24, 22:22, 10:12).

Самым результативным игроком матча стал защитник железнодорожников Дмитрий Кулагин — 22 очка. В составе гостей 21 очко набрал защитник Чавон Льюис.

Это поражение стало для хозяев паркета вторым в нынешнем чемпионате. «Калев» одержал вторую победу подряд.

Еще в одном матче пермская «Парма» в гостях переиграла «Цмоки-Минск». Матч, проходивший в Минске, завершился со счётом 92:83 (30:22, 25:23, 21:17, 16:21).

Самыми результативными игроками матча стали Константин Буланов и Тайлер Ларсон. Оба игрока «Пармы» набрали по 19 очков.

«Парма» одержала вторую победе в нынешнем сезоне. Турнирную таблицу после пяти туров возглавляют ЦСКА и «Химки», одержавшие по пять побед. 0