Итудис: ЦСКА умеет заставлять соперника совершать потери

«Это была важная победа и очередной урок в трудных обстоятельствах. Мы промахивались из-под кольца, не забивали открытые броски.
При этом мы ушли на большой перерыв всего с разницей "минус четыре". Я сказал команде в перерыве, что я верю в них.
Мы вышли на вторую половину матча с большей уверенностью. В третьей четверти соперник совершил семь потерь, мы умеем заставлять соперника совершать потери.
Мы проделали большую работу, чтобы изменить свою игру. Михаил Кулагин, Андрей Воронцевич вышли со скамейки и очень помогли команде.
Плюс нам очень помогла атмосфера в зале, особенно в третьей четверти. Мы выиграли, не набрав 70 очков. Многим, наверное, хочется, чтобы мы забивали больше. Но сегодня соперник не позволил нам забить больше», — приводит «РИА Новости» слова Итудиса. 0