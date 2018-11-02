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    Итудис: ЦСКА умеет заставлять соперника совершать потери

    ЦСКА Евролига Олимпиакос
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса» (69:65) отметил, что команда одержала победу в трудных обстоятельствах.

    Димитрис Итудис
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    «Это была важная победа и очередной урок в трудных обстоятельствах. Мы промахивались из-под кольца, не забивали открытые броски.

    При этом мы ушли на большой перерыв всего с разницей "минус четыре". Я сказал команде в перерыве, что я верю в них.

    Мы вышли на вторую половину матча с большей уверенностью. В третьей четверти соперник совершил семь потерь, мы умеем заставлять соперника совершать потери.

    Мы проделали большую работу, чтобы изменить свою игру. Михаил Кулагин, Андрей Воронцевич вышли со скамейки и очень помогли команде.

    Плюс нам очень помогла атмосфера в зале, особенно в третьей четверти. Мы выиграли, не набрав 70 очков. Многим, наверное, хочется, чтобы мы забивали больше. Но сегодня соперник не позволил нам забить больше», — приводит «РИА Новости» слова Итудиса. 0

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