Итудис: ЦСКА умеет заставлять соперника совершать потери

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса» (69:65) отметил, что команда одержала победу в трудных обстоятельствах.

«Это была важная победа и очередной урок в трудных обстоятельствах. Мы промахивались из-под кольца, не забивали открытые броски.

При этом мы ушли на большой перерыв всего с разницей "минус четыре". Я сказал команде в перерыве, что я верю в них.

Мы вышли на вторую половину матча с большей уверенностью. В третьей четверти соперник совершил семь потерь, мы умеем заставлять соперника совершать потери.

Мы проделали большую работу, чтобы изменить свою игру. Михаил Кулагин, Андрей Воронцевич вышли со скамейки и очень помогли команде.

Плюс нам очень помогла атмосфера в зале, особенно в третьей четверти. Мы выиграли, не набрав 70 очков. Многим, наверное, хочется, чтобы мы забивали больше. Но сегодня соперник не позволил нам забить больше», — приводит «РИА Новости» слова Итудиса. 0