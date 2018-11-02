Барцокас: «Химки» позволили себе расслабиться в концовке

Главный тренер «Химок»после матча с(87:72) поздравил игроков с первой победой в Евролиге.

«Хочу поздравить своих игроков, болельщиков и клуб с этой победой. Было очень важно одержать ее после двух проигранных матчей с разницей в одно очко "Эфесу" и "Милану".

В них мы могли рассчитывать на совсем другой результат. Такие неудачи всегда сложно пережить.

Сегодня "Химки" выглядели солидно, вели почти 30 очков, но затем позволили себе расслабиться в концовке, это обычная человеческая реакция, а "Гран Канария" смогла сократить разрыв.

Когда вернется в строй новичок команды Кейси Прэтер? Его отсутствие — это большая проблема.

В начале сезона Кейси перенес операцию — ожидалось, что сроки восстановления составят две недели, на деле — больше двух месяцев. Прэтер продолжает восстановление», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0