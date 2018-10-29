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    «Оклахома» одержала первую победу в сезоне, «Клипперс» разгромил «Вашингтон»

    НБА Бруклин Нетс Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Финикс Санз Юта Джаз Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс Вашингтон Уизардс
    «Оклахома-Сити» одержала победу над «Финиксом» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:110 (30:20, 32:28, 34:28, 21:34).

    Пол Джордж
    Пол Джордж
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    В составе победителей по 23 очка набрали Пол Джордж и Расселл Уэстбрук. За «Санз» по 18 очков заработали Эли-Франк Окобо и Ти Джей Уоррен. «Тандер» одержали первую победу в сезоне после четырех поражений на старте.

    В матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес» разгромил «Вашингтон» — 136:104 (28:20, 41:34, 28:23, 39:27).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Тобиас Харрис, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов. 17 баллов набрал Лу Уильямс. Майк Скотт реализовал 3 из 3 трехочковых бросков.

    В составе «волшебников» 20 очков в активе Брэди Билла, он реализовал только один трехочковый из семи попыток. 18 баллов в активе защитника Джона Уолла. К дабл-даблу был близок Джефф Грин, набравший 12 очков и сделавший 8 подборов.

    Это четвертая победа для «Клипперс» в шести матчах, в то время как «Вашингтон» потерпел пятое поражение в шести стартовых играх.

    Другие результаты:

    «Бруклин» — «Голден Стэйт» 114:120 (29:32, 20:31, 28:30, 37:27)
    «Даллас» — «Юта» 104:113 (19:26, 27:24, 31:32, 27:31) 0

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