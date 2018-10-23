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    29 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Финикс»

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Вашингтон Уизардс Милуоки Бакс Мемфис Гриззлиз Финикс Санз Шарлотт Хорнетс
    «Голден Стэйт» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА.

    Стивен Карри
    Стивен Карри
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    Поединок завершился уверенной победой «Уорриорз» со счетом 123:103.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, который набрал 29 очков.

    «Голден Стэйт» обыграл «Финикс»

    В матче «Портленда» и «Вашингтона» шла неуступчивая борьба, которая завершилась победой столичной команды в овертайме — 125:124. Самым результативным в составе «Уизардс» стал Дамиан Лиллард, который набрал 29 очков.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» в овертайме потерпели домашнее поражение от «Сан-Антонио Сперс» со счетом 142:143, которое стало для команды уже третьим подряд.

    В составе победителей дабл-даблами отметились Ламаркус Олдридж (37 очков и 10 подборов) и Демар Дерозан (32 балла и 10 результативных передач). У «Лейкерс» 37 очков набрал Кайл Кузма, дабл-даблами отметились Джош Харт (20 баллов и 10 подборов) и Леброн Джеймс (32 очка и 14 результативных передач, также пять потерь).

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Орландо» — 90:93 (19:28, 26:20, 25:27, 20:18)

    «Торонто» — «Шарлотт» — 127:106 (31:22, 31:25, 35:32, 30:27)

    «Милуоки» — «Нью-Йорк Никс» — 124:113 (33:29, 38:23, 17:35, 36:26)

    «Миннесота» — «Индиана» — 101:91 (25:28, 25:21, 22:24, 29:18)

    «Даллас» — «Чикаго» — 115:109 (31:28, 28:33, 29:23, 27:25)

    «Юта» — «Мемфис» — 84:92 (22:19, 24:28, 17:23, 21:22) 0

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