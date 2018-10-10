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    «Локомотив-Кубань» и УНИКС одержали победы в Кубке Европы

    Еврокубок Локомотив-Кубань УНИКС
    Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл на своей площадке французский «Лимож» в матче второго тура регулярного сезона Кубка Европы со счетом 82:64 (28:18, 18:13, 18:18, 18:15).

    «Локомотив-Кубань» — «Лимож»
    «Локомотив-Кубань» — «Лимож»
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    Самым результативным в составе «Локомотива» стал защитник Дмитрий Кулагин, который набрал 15 очков. У центрового Мустафы Фолла 13 очков.

    «Локомотив-Кубань» одержал вторую победу после двух туров и занял первое место в группе В, у «Лиможа» одна победа и одно поражение.

    Казанский УНИКС нанес домашнее поражение «Ритасу» из Вильнюса в матче второгого тура группового этапа Еврокубка — 86:73 (19:20, 22:12, 17:20, 28:21).

    Самым результативным в составе российской команды стал атакующий защитник Джамар Смит, набравший в сегодняшнем матче 19 очков.

    Казанцы также одержали две победы в двух играх. 0

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