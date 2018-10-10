«Локомотив-Кубань» и УНИКС одержали победы в Кубке Европы

«Локомотив-Кубань» — «Лимож»
БК «Локомотив-Кубань»
Самым результативным в составе «Локомотива» стал защитник Дмитрий Кулагин, который набрал 15 очков. У центрового Мустафы Фолла 13 очков.
«Локомотив-Кубань» одержал вторую победу после двух туров и занял первое место в группе В, у «Лиможа» одна победа и одно поражение.
Казанский УНИКС нанес домашнее поражение «Ритасу» из Вильнюса в матче второгого тура группового этапа Еврокубка — 86:73 (19:20, 22:12, 17:20, 28:21).
Самым результативным в составе российской команды стал атакующий защитник Джамар Смит, набравший в сегодняшнем матче 19 очков.
Казанцы также одержали две победы в двух играх. 0