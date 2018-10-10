«Локомотив-Кубань» и УНИКС одержали победы в Кубке Европы

Краснодарскийобыграл на своей площадке французскийв матче второго тура регулярного сезона Кубка Европы со счетом 82:64 (28:18, 18:13, 18:18, 18:15).

Самым результативным в составе «Локомотива» стал защитник Дмитрий Кулагин, который набрал 15 очков. У центрового Мустафы Фолла 13 очков.

«Локомотив-Кубань» одержал вторую победу после двух туров и занял первое место в группе В, у «Лиможа» одна победа и одно поражение.

Казанский УНИКС нанес домашнее поражение «Ритасу» из Вильнюса в матче второгого тура группового этапа Еврокубка — 86:73 (19:20, 22:12, 17:20, 28:21).

Самым результативным в составе российской команды стал атакующий защитник Джамар Смит, набравший в сегодняшнем матче 19 очков.

Казанцы также одержали две победы в двух играх. 0