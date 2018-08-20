«Зенит» объявил о подписании Брендона Дженнингса

Питерскийподписал контракт с 28-летним американским защитником

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«Это плановое усиление задней линии. Переговоры были непростые, но мы с Брендоном достаточно быстро нашли общий язык и общее видение будущего.

Надеюсь, что и клуб, и игрок сделали правильный выбор, осталось доказать это на площадке. Я верю, что своей игрой Дженнингс должен завоевать уважение болельщиков», — рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный клубной пресс-службе.

Американец начал профессиональную карьеру в Европе, отыграв один сезон за римский «Виртус». В серии А он провел 27 матчей (5,5 очков, 1,6 передача, 2,2 перехвата в среднем за игру).

На драфте НБА 2009 года Дженнингс был выбран под 10-м номером «Милуоки». Также он выступал за «Детройт», «Орландо», «Нью-Йорк» и «Вашингтон».

В общей сложности в регулярном чемпионате НБА он провел 555 матчей, набирая 14,1 очка и совершая 3 подбора и 5,7 передачи в среднем за игру. 0