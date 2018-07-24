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    «Енисей» купил американского защитника

    Лига ВТБ Енисей
    «Енисей» объявил о подписании контракта с американским защитником Деанджело Харрисоном, сообщает официальный сайт красноярского баскетбольного клуба.

    Деанджело Харрисон
    Деанджело Харрисон
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    Соглашение с 24-летним баскетболистом рассчитано на один год. Прошедший сезон он провел в израильском клубе «Хапоэль Гилбоа», за который сыграл 31 матч.

    Харрисон родился 8 августа 1993 года. В NCAA выступал за команду университета святого Джона «Рэд Шторм». По итогам студенческой карьеры Деанджело до сих пор является рекордсменом команды по трёхочковым за всю её историю.

    Карьеру в Европе Харрисон начал после драфта 2015 года, на котором не был выбран. Первые два сезона новичок «Енисея» провел за турецкий «Ушак Спортиф». 0

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