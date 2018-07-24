«Енисей» купил американского защитника

объявил о подписании контракта с американским защитником сообщает официальный сайт красноярского баскетбольного клуба.

Соглашение с 24-летним баскетболистом рассчитано на один год. Прошедший сезон он провел в израильском клубе «Хапоэль Гилбоа», за который сыграл 31 матч.

Харрисон родился 8 августа 1993 года. В NCAA выступал за команду университета святого Джона «Рэд Шторм». По итогам студенческой карьеры Деанджело до сих пор является рекордсменом команды по трёхочковым за всю её историю.

Карьеру в Европе Харрисон начал после драфта 2015 года, на котором не был выбран. Первые два сезона новичок «Енисея» провел за турецкий «Ушак Спортиф». 0