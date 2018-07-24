Барцокас: Прэтер — универсален и хочет стать частью такой команды, как «Химки»

Главный тренер БК «Химки»прокомментировал подписание контракта с американским форвардом

«Мы искали игрока, который мог бы одинаково хорошо играть на позициях легкого форварда и атакующего защитника, и Прэтер — именно такой баскетболист.

Он обладает универсализмом, габаритами, атлетизмом и, что очень важно, большой мотивацией и желанием играть на самом высоком уровне. Он хочет стать частью такой сильной команды, как "Химки".

Как и в случае с каждым игроком, мы искали информацию не только об игровых качествах Прэтера, но и о его характере, его личности, и все из его предыдущих клубов сказали о нем и его работоспособности только хорошее.

Мы подписали с ним соглашение, и рады, что у нас будет возможность поработать вместе. В данный момент наши усилия направлены на то, чтобы построить команду, которая была бы сильнее прошлогодней», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0