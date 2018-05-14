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    «Бостон» вышел вперёд в серии с «Кливлендом»

    НБА Кливленд Кавальерс Бостон Селтикс
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    «Бостон» — «Кливленд»
    На фото:«Бостон» — «Кливленд»
    В первом матче финальной серии Восточной конференции НБА «Бостон Селтикс» дома разгромили «Кливленд Кавальерс» – 108:83 (36:18, 25:17, 17:29, 30:19).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 23 очка и совершивший 8 подборов. Дабл-дабл на свой счёт записал Маркус Моррис, набравший 21 очко и совершивший 10 подборов.

    В составе гостей отличился Кевин Лав, на счету которого 17 очков и 8 подборов.

    Во второй раз в карьере Леброна Джеймса его команда проиграла с разницей в 25 очков и более в первом матче серии плей-офф.

    Антирекорд Джеймса был зафиксирован в полуфинале Восточной конференции в 2006 году, когда «Кливленд» уступил «Детройту» 86:113 («-27»).

    Эта победа позволила «Бостону» выйти вперёд в серии — 1-0. Вторая игра в серии состоится 15 мая.

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