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    ЦСКА победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

    Лига ВТБ ЦСКА Зенит Автодор Химки
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    Уилл Клайберн
    На фото:Уилл Клайберн
    ЦСКА одержал домашнюю победу над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 100:84 (24:25, 32:24, 22:15, 22:20).

    Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 19 очков. 18 баллов на свой счет записал Уилл Клайберн.

    У «сине-бело-голубых» 13 очков набрал Кайл Курич.

    В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место (21 победа, 2 поражения), а «Зенит» — четвертое (15 побед, 7 поражений).

    В другом матче «Автодор» у себя дома разобрался с «Химками» — 104:92 (27:24, 20:24, 26:27, 31:17).

    Самым результативным в составе победителей стал Коти Кларк, набравший 30 очков, совершивший 7 подборов и 8 передач. Дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов оформил Джастин Робинсон.

    У «Химок», игравших без Шведа, 18 очков в активе Чарльза Дженкинса, близок к трипл-даблу был Тайлер Ханикатт, набравший 11 очков, собравший 11 подборов и отдавший 8 передач.

    «Автодор» идет пятым в турнирной таблице (13 побед, 9 поражений), а «Химки» — шестыми (12 побед, 10 поражений).

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