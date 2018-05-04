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    43 очка Джеймса принесли «Кливленду» победу над «Торонто»

    НБА Торонто Рэпторс Кливленд Кавальерс
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    Леброн Джеймс
    На фото:Леброн Джеймс
    «Кливленд» в гостях победил «Торонто» со счетом 128:110 (26:29 35:34 37:24 30:23) во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НБА.

    Главным героем встречи стал форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс, который был близок к очередному трипл-даблу. Всего на его счету 43 очка, 14 передач и 8 подборов. Дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов на счету центрового Кевина Лава.

    В составе хозяев самым результативным стал Демар Дерозан с 24 очками. Кайл Лоури записал на свой счёт 21 очко и 8 передач. Центровой «Торонто» Йонас Валанчюнас отметился дабл-даблом из 16 очков и 12 подборов.

    Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Кливленда», третья игра пройдет в Кливленде 5 мая.

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