43 очка Джеймса принесли «Кливленду» победу над «Торонто»

в гостях победилсо счетом 128:110 (26:29 35:34 37:24 30:23) во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НБА.

Главным героем встречи стал форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс, который был близок к очередному трипл-даблу. Всего на его счету 43 очка, 14 передач и 8 подборов. Дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов на счету центрового Кевина Лава.

В составе хозяев самым результативным стал Демар Дерозан с 24 очками. Кайл Лоури записал на свой счёт 21 очко и 8 передач. Центровой «Торонто» Йонас Валанчюнас отметился дабл-даблом из 16 очков и 12 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Кливленда», третья игра пройдет в Кливленде 5 мая.