«Бостон» победил «Филадельфию», Розир набрал 29 очков

Баскетболистынанесли поражениев первом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 117:101 (25:22, 31:23, 31:30, 30:26).

Лучшим в составе «Селтикс» стал защитник Терри Розир, собравший коллекцию из 29 очков, 8 подборов, 6 передач и 2 перехватов. Джейсон Тейтум набросал 28 очков, Эл Хорфорд — 26 очков. В активе Маркуса Смарта 9 очков и 9 передач.

У «Сиксерс» выделялись Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-бал из 31 очка и 13 подборов, Джей Джей Редик (20) и Бен Симмонс (18).

Второй матч серии состоится 4 мая в Бостоне.