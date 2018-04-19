«Кливленд» сравнял счет в серии с «Индианой», «Юта» победила «Оклахому»

Героем встречи стал лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс, собравший коллекцию из 46 очков, 12 подборов и 5 передач. Джеймс в 10-й раз в карьере набрал как минимум 40 очков, совершил 10 подборов и сделал 5 передач в матче плей-офф НБА. Ни у одного другого баскетболиста нет и пяти подобных встреч: по четыре в активе Шакила О'Нила и Майкла Джордана.
В составе «Пэйсерс» самым результативным стал Виктор Оладипо, набравший 22 очка.
Счет в серии стал 1-1. Третий и четвертый матчи серии пройдут в Индианаполисе 21 и 23 апреля.
Самым результативным игроком встречи стал Донован Матчелл, на счету которого 28 очков, 9 передач и 7 подборов. Рики Рубио добавил в копилку 22 очка, дабл-даблами отметились Деррик Фэйворс (20 + 16 подборов) и Руди Гобер (13 + 15 подборов).
У «Тандер» выделялся Расселл Уэстбрук с 19 очками, 13 передачами и 9 подборами. Дабл-дабл оформил Пол Джордж (18 + 10 подборов), у Кармело Энтони 17 очков.
Счет в серии стал 1-1. Третий и четвертый матчи серии пройдут 21 и 23 апреля.
Ricky Rubio posts 22 PTS (postseason career-high 5 3PM), 7 REB, 9 AST in the @utahjazz Game 2 victory! #TakeNote #NBAPlayoffs pic.twitter.com/LiTLucVkw5— NBA (@NBA) 19 апреля 2018 г.
«Хьюстон» на своей площадке разгромил «Миннесоту» и повел в серии 2-0 — 102:82 (18:23, 37:17, 25:18, 22:24).
Наибольший вклад в успех «Рокетс» внес Крис Пол, который собрал 28 очков. Джеральд Грин добавил в копилку 21 балл, Тревор Ариза — 15, Джеймс Харден — 12.
У «волков» выделялись Неманья Бьелица (16), Эндрю Уиггинс (13) и Джимми Батлер (11).
Третий и четвертый матчи серии пройдут 21 и 23 апреля.