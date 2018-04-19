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    «Кливленд» сравнял счет в серии с «Индианой», «Юта» победила «Оклахому»

    НБА Кливленд Кавальерс Индиана Пэйсерс Оклахома-Сити Тандер Юта Джаз Хьюстон Рокетс Миннесота Тимбервулвз
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    Леброн Джеймс
    На фото:Леброн Джеймс
    Баскетболисты «Кливленда» нанесли поражение «Индиане» во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА — 100:97 (33:18, 25:28, 16:21, 26:30).

    Героем встречи стал лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс, собравший коллекцию из 46 очков, 12 подборов и 5 передач. Джеймс в 10-й раз в карьере набрал как минимум 40 очков, совершил 10 подборов и сделал 5 передач в матче плей-офф НБА. Ни у одного другого баскетболиста нет и пяти подобных встреч: по четыре в активе Шакила О'Нила и Майкла Джордана.

    В составе «Пэйсерс» самым результативным стал Виктор Оладипо, набравший 22 очка.

    Счет в серии стал 1-1. Третий и четвертый матчи серии пройдут в Индианаполисе 21 и 23 апреля.

    20 очков Леброна Джеймса в первой четверти
    «Оклахома-Сити» дома проиграла «Юте» — 95:102 (25:26, 21:27, 33:21, 16:28).

    Самым результативным игроком встречи стал Донован Матчелл, на счету которого 28 очков, 9 передач и 7 подборов. Рики Рубио добавил в копилку 22 очка, дабл-даблами отметились Деррик Фэйворс (20 + 16 подборов) и Руди Гобер (13 + 15 подборов).

    У «Тандер» выделялся Расселл Уэстбрук с 19 очками, 13 передачами и 9 подборами. Дабл-дабл оформил Пол Джордж (18 + 10 подборов), у Кармело Энтони 17 очков.

    Счет в серии стал 1-1. Третий и четвертый матчи серии пройдут 21 и 23 апреля.


    «Хьюстон» на своей площадке разгромил «Миннесоту» и повел в серии 2-0 — 102:82 (18:23, 37:17, 25:18, 22:24).

    Наибольший вклад в успех «Рокетс» внес Крис Пол, который собрал 28 очков. Джеральд Грин добавил в копилку 21 балл, Тревор Ариза — 15, Джеймс Харден — 12.

    У «волков» выделялись Неманья Бьелица (16), Эндрю Уиггинс (13) и Джимми Батлер (11).

    Третий и четвертый матчи серии пройдут 21 и 23 апреля.

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