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    «Майами» сравнял счёт в серии с «Филадельфией», «Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Сан-Антонио»

    НБА Филадельфия Сиксерс Майами Хит Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс
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    Дуэйн Уэйд
    На фото:Дуэйн Уэйд
    Во втором матче первого раунда плей-офф НБА «Филадельфия» на домашней площадке проиграла «Майами» со счетом 103:113 (29:22, 13:34, 33:30, 28:27).

    Самым результативным игроком в составе «Майами» стал Дуэйн Уэйд, на счету которого 28 очков, 7 подборов. Разыгрывающий хозяев Бен Симмонс отметился 24 очками, 9 подборами и 8 передачами. Форвард «Филадельфии» Эрсан Ильясова оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

    Счет в серии до четырех побед стал 1:1. Следующий матч пройдет 20 апреля.

    В другом матче «Голден Стэйт» на своем паркете обыграл «Сан-Антонио» — 116:101 (23:25, 24:28, 33:22, 36:26) во втором матче 1/8 финала плей-офф НБА.

    Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, собравший коллекцию из 32 очков, 6 подборов и 6 передач. 31 очко набрал Клэй Томпсон. Лучшим в составе «Спёрс» стал Ламаркус Олдридж, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов.

    Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Голден Стэйт». Третью игру соперники проведут 19 апреля в Сан-Антонио.

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