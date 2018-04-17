«Майами» сравнял счёт в серии с «Филадельфией», «Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Сан-Антонио»

Во втором матче первого раунда плей-офф НБАна домашней площадке проиграласо счетом 103:113 (29:22, 13:34, 33:30, 28:27).

Самым результативным игроком в составе «Майами» стал Дуэйн Уэйд, на счету которого 28 очков, 7 подборов. Разыгрывающий хозяев Бен Симмонс отметился 24 очками, 9 подборами и 8 передачами. Форвард «Филадельфии» Эрсан Ильясова оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 1:1. Следующий матч пройдет 20 апреля.

В другом матче «Голден Стэйт» на своем паркете обыграл «Сан-Антонио» — 116:101 (23:25, 24:28, 33:22, 36:26) во втором матче 1/8 финала плей-офф НБА.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, собравший коллекцию из 32 очков, 6 подборов и 6 передач. 31 очко набрал Клэй Томпсон. Лучшим в составе «Спёрс» стал Ламаркус Олдридж, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Голден Стэйт». Третью игру соперники проведут 19 апреля в Сан-Антонио.