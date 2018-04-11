«Юта» разгромила «Голден Стэйт», «Филадельфия» одержала 15-ю победу подряд

В очередном матче предпоследнего игрового дня в регулярном чемпионате НБАна домашнем паркете принимали разгромил со счётом 119:79 (33:16, 29:17, 31:23, 26:23).

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал защитник «воинов» Клэй Томпсон (23 очка). В составе «Юты» больше всех очков набрал защитник Донован Митчелл (22).

Благодаря этой победе «Юта» поднялась на третье место в Западной конференции, опередив «Портленд». У команд осталось еще по одному матчу в регулярном чемпионате.

«Голден Стэйт» гарантировал себе второе место на Западе.

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА победила «Атланту» – 121:113 (27:32, 34:23, 28:24, 32:34). Благодаря этому успеху «Филадельфия» одержала 15-ю победу подряд.

Самым результативным игроком матча с «Атлантой» стал защитник «Филадельфии» Джей Джей Редик (28 очков). Форвард гостей Бен Симмонс оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.

«Филадельфия» занимает третье место в Восточной конференции, «Атланта» — 15-я.

Другие результаты:

«Индиана» — «Шарлотт» 93:119 (25:37, 30:26, 16:24, 22:32)

«Вашингтон» — «Бостон» 113:101 (22:30, 30:24, 27:18, 34:29)

«Даллас» — «Финикс» 97:124 (26:29, 28:15, 22:39, 21:41)

«Лейкерс» — «Хьюстон» 99:105 (16:23, 32:33, 27:26, 24:23)