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    «Юта» разгромила «Голден Стэйт», «Филадельфия» одержала 15-ю победу подряд

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    Донован Митчелл
    На фото:Донован Митчелл
    В очередном матче предпоследнего игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта» на домашнем паркете принимал «Голден Стэйт» и разгромил со счётом 119:79 (33:16, 29:17, 31:23, 26:23).

    Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал защитник «воинов» Клэй Томпсон (23 очка). В составе «Юты» больше всех очков набрал защитник Донован Митчелл (22).

    Благодаря этой победе «Юта» поднялась на третье место в Западной конференции, опередив «Портленд». У команд осталось еще по одному матчу в регулярном чемпионате.

    «Голден Стэйт» гарантировал себе второе место на Западе.

    «Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА победила «Атланту» – 121:113 (27:32, 34:23, 28:24, 32:34). Благодаря этому успеху «Филадельфия» одержала 15-ю победу подряд.

    Самым результативным игроком матча с «Атлантой» стал защитник «Филадельфии» Джей Джей Редик (28 очков). Форвард гостей Бен Симмонс оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.

    «Филадельфия» занимает третье место в Восточной конференции, «Атланта» — 15-я.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Шарлотт» 93:119 (25:37, 30:26, 16:24, 22:32)
    «Вашингтон» — «Бостон» 113:101 (22:30, 30:24, 27:18, 34:29)
    «Даллас» — «Финикс» 97:124 (26:29, 28:15, 22:39, 21:41)
    «Лейкерс» — «Хьюстон» 99:105 (16:23, 32:33, 27:26, 24:23)

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