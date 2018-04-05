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    Игроки «Локомотива» и УНИКСА вошли в первую символическую сборную Еврокубка

    Еврокубок Локомотив-Кубань УНИКС
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    Райан Брокхофф
    На фото:Райан Брокхофф
    Официальный сайт Еврокубка представил первую символическую пятерку турнира.

    По итогам голосования болельщиков и экспертов нее вошли форвард краснодарского «Локомотива-Кубани» Райан Брокхофф и защитник казанского УНИКСа Хоакин Колом

    Также в первую символическую пятерку Кубка Европы вошли центровой Девин Букер («Бавария», Германия), защитник Амедео Делла Валле («Реджо-Эмилия», Италия) и разыгрывающий Скотти Уилбекин («Дарюшшафака», Турция).

    В нынешнем сезоне Кубка Европы средние показатели Брокхоффа — 12,3 очка, 5,5 подбора и 1,3 передачи, Колома – 14,3 очка, 4,1 подбора и 5,6 передачи.

    Ранее во вторую символическую пятерку Кубка Европы был включен защитник «Локомотива» Дмитрий Кулагин, а Саша Обрадович признан лучшим тренером турнира.

    Напомним, «Локомотив-Кубань» с рекордом вышел в финал Еврокубка.

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