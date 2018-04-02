«Сан-Антонио» остановил «Хьюстон», «Оклахома» победила в Нью-Орлеане

нанес поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 100:83 (26:17, 20:21, 29:28, 25:17).

Лидер «Сперс» ЛаМаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов, Руди Гэй добавил в копилку 21 очко, Пэтти Миллс — 14.

У «Рокетс» лучшим был Джеймс Харден (25), Эрик Гордон отметился 18 очками, Клиент Капела к 11 очкам добавил 10 подборов. Разыгрывающий Крис Пол получил отдых и игру с «Сан-Антонио» пропускал.

«Хьюстон» лидирует в таблице Западной конференции (62 победы, 15 поражений), «Сан-Антонио» — на четвертой строке (45-32).

«Нью-Орлеан» потерпел четвертое поражение кряду, уступив «Оклахоме-Сити» — 104:109 (28:20, 22:33, 25:27, 29:29).

Героями встречи стали Пол Джордж (27 очков) и Рассел Уэстбрук, в активе которого трипл-дабл из 26 очков, 15 подборов и 13 передач. Стивен Адамс оформи дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.

У «Пеликанс» выделялись Энтони Дэвис (25 + 11 подборов) и Ян Кларк (16).

«Оклахома-Сити» идет пятой на «Западе» (45-33), «Нью-Орлеан» — восьмой (43-34).

«Голден Стэйт» перебросал «Финикс» — 117:107 (22:24, 36:35, 36:18, 23:30).

Лучшим в составе «Уорриорз» стал форвард Кевин Дюрант, на счету которого дабл-дабл — 29 очков, 11 подборов и 8 передач. Дрэймонд Грин отметился дабл-даблом из 13 очков и 12 передач, Клэй Томпсон набрал 23 очка.

У «Санз» Маркис Крисс набросал 22 очка, Драган Бендер оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

Другие результаты:

«Чикаго» – «Вашингтон» — 113:94 (36:27, 32:32, 19:16, 26:19)

«Клипперс» – «Индиана» — 104:111 (30:22, 21:28, 27:26, 26:35)

«Атланта» – «Орландо» — 94:88 (21:18, 35:25, 13:21, 25:24)

«Бруклин» – «Детройт» — 96:108 (28:33, 20:29, 22:21, 26:25)

«Кливленд» – «Даллас» — 98:87 (18:25, 30:22, 25:30, 25:10)

«Миннесота» – «Юта» — 97:121 (26:28, 24:33, 21:26, 26:34)

«Денвер» – «Милуоки» — 128:125 OT (22:34, 41:20, 16:38, 32:19, 17:14)

«Портленд» – «Мемфис» — 113:98 (32:24, 23:27, 43:24, 15:23)

Трипл-дабл Рассела Уэстбрука