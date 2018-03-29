Кириленко: Самые тяжелые матчи наших клубов в Европе — впереди

Президент РФБрассказал, что доволен тем, как выступаютна европейской арене.

Армейцы и химчане досрочно гарантировали себе места в плей-офф Евролиги, а краснодарцы вышли в финал Кубка Европы.

«ЦСКА выиграл регулярный чемпионат Евролиги, но в этом нет ничего удивительного, ведь клуб давно является одним из лидеров европейского баскетбола, из года в год у него одна цель — победа в турнире.

Очень рад за "Химки", это исторический момент для команды, которая впервые вышла в четвертьфинал Евролиги.

С чем и хочу поздравить игроков, руководство и владельцев клуба, которые оказывают очень серьезную поддержку, вкладывают серьезные средства не только в основную команду, но и в молодежную.

"Химки" проводят отличный сезон, на высочайшем уровне играет Алексей Швед, который является не только лучшим снайпером турнира, но и одной из главных звезд всего европейского баскетбола.

Приятно, что заметный вклад в успехи команды вносят другие россияне — Моня и Вяльцев.

Кстати, мне бы не хотелось, чтобы ЦСКА и "Химки" попали друг на друга в четвертьфинале, чтобы была возможность поболеть за наши команды в двух парах.

Что касается "Локомотива", с самого начала сезона эта команда выглядит очень здорово, по-боевому. Она обыграла ЦСКА в Москве, что мало кому удается.

"Локо" хорошо укомплектован, и, конечно, радует, что большую пользу приносят наши игроки — Кулагин, Хвостов, Антипов, которые играют заметные роли.

Но на достигнутом нельзя останавливаться, ведь впереди финал, в котором "Локомотив" ждет встреча с клубом Дэвида Блатта ( "Дарюшафака". — Прим. LiveSport.Ru).

Все три российских клуба уже добились значительных успехов, однако самые тяжелые матчи у них впереди», — приводит слова Кириленко ТАСС.