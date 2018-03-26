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    «Юта» победила «Голден Стэйт», «Портленд» обыграл «Оклахому»

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    Донован Митчелл
    На фото:Донован Митчелл
    Баскетболисты «Голден Стэйт» уступили «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА — 91:110 (22:18, 25:35, 18:36, 26:21).

    Героем встречи стал Руди Гобер, записавший на свой счет дабл-дабл из 17 очков и 15 подборов. Донован Митчелл набрал 21 очко, Джо Инглс и Джо Краудер собрали по 14 очков.

    У «Уорриорз», проводивших встречу без Кевина Дюранта, Стивена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина, самым результативным стал разыгрывающий Куинн Кук (16), Андре Игуодала добавил в копилку 12 баллов.

    «Голден Стэйт» занимает второе место в таблице Западной конференции (54 победы, 19 поражений), «Юта» — восьмая (42-32).

    «Оклахома-Сити» потерпела поражение от «Портленда» — 105:108 (17:34, 35:23, 28:25, 25:26).

    Самым результативным игроком матча стал Си Джей Макколлум, набравший 34 очка. Дэмиен Лиллард собрал 24 очка, Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл (17 + 12 подборов).

    Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 23 очка, сделал 9 передач и собрал 8 подборов. Дабл-даблом отметился Стивен Адамс (18 + 10 подборов).

    «Портленд» идет третьим на «Западе» (45-28), «Оклахома-Сити» — четвертая (44-31).

    Другие результаты:

    «Хьюстон» – «Атланта» — 118:99 (33:20, 36:25, 25:29, 24:25)
    «Индиана» – «Майами» — 113:107 OT (21:30, 31:23, 30:21, 14:22, 17:11)
    «Торонто» – «Клипперс» — 106:117 (35:28, 25:25, 20:27, 26:37)
    «Вашингтон» – «Нью-Йорк» — 97:101 (21:19, 32:42, 18:16, 26:24)
    «Сакраменто» – «Бостон» — 93:104 (27:24, 33:28, 18:28, 15:24)

    34 очка Си Джея Макколума
    4-й в сезоне трипл-дабл Джеймса Хардена
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