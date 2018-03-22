ЦСКА обыграл «Олимпиакос» и гарантировал себе победу в «регулярке» Евролиги

Московскийв домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги одержал домашнюю победу над греческимсо счетом — 89:81 (23:26, 21:14, 25:22, 20:19).

Самым результативным игроком встречи в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, набравший 25 очков и совершивший 5 подборов.

В составе «Олимпиакоса» отличился Георгиос Принтезис, набравший 24 очка.

Армейцы обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги.

После победы над «Олимпиакосом» за три тура до конца регулярного сезона в активе «армейцев» 22 победы при 5 поражениях. У ближайших преследователей ЦСКА — «Фенербахче» — 19 побед и 8 поражений.

В лучшем случае, турецкая команда может только сравняться по очкам с ЦСКА, но «армейцы» сохранят позицию за счёт личных встреч.