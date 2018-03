Форвард «Кливленда»и защитник «Оклахомы-Сити»признаны лучшими игроками недели Восточной и Западной конференций НБА, сообщается на сайте лиги.

«Кавальерс» победили в двух матчах из трех, а Джеймс в среднем набирал 32 очка, делал 13 подборов и 9,7 передачи.

Уэстбрук помог «Тандер» одержать четыре победы в четырех встречах. Средние показатели плеймейкера — 25,5 очка, 12,0 передачи и 11,3 подбора.

The Week 22 NBA Players of the Week!

East: @KingJames of the @Cavs

West: @russwest44 of the @okcthunder pic.twitter.com/H1fthaFH4Q