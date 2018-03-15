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    Клэй Томпсон может пропустить до двух недель

    Голден Стэйт Уорриорз НБА
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    Клэй Томпсон
    На фото:Клэй Томпсон
    Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, у которого обнаружен перелом большого пальца правой руки, пропустит одну-две недели, сообщил тренер «Уорриорз» Стив Керр.

    Таким образом, 28-летний баскетболист может пропустить следующие семь матчей регулярного чемпионата НБА.

    Томпсон получил травму 11 марта в матче с «Миннесотой» (103:109).

    Стивен Карри пропустит минимум неделю

    Ранее сообщалось, что игрок будет повторно осмотрен 22 марта, что означает пропуск как минимум четырех предстоящих игр.

    В нынешнем сезоне Клэй набирает по 19,7 очка, собирает по 3,8 подбора, отдает по 2,7 передачи, а также совершает по 0,7 перехвата и 0,5 блок-шота за 34,4 минуты в среднем за игру.

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