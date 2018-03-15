Клэй Томпсон может пропустить до двух недель

Атакующий защитник «Голден Стэйт», у которого обнаружен перелом большого пальца правой руки, пропустит одну-две недели, сообщил тренер «Уорриорз»

Таким образом, 28-летний баскетболист может пропустить следующие семь матчей регулярного чемпионата НБА.

Томпсон получил травму 11 марта в матче с «Миннесотой» (103:109).

Стивен Карри пропустит минимум неделю

Ранее сообщалось, что игрок будет повторно осмотрен 22 марта, что означает пропуск как минимум четырех предстоящих игр.

В нынешнем сезоне Клэй набирает по 19,7 очка, собирает по 3,8 подбора, отдает по 2,7 передачи, а также совершает по 0,7 перехвата и 0,5 блок-шота за 34,4 минуты в среднем за игру.