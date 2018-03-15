«Вашингтон» отыгрался с «-20» и одолел «Бостон», «Голден Стэйт» победил «Лейкерс»

«Селтикс», проводившие матч без своих лидеров Кайри Ирвинга и Эла Хорфорда, а также Джейлена Брауна, пропускавшего игру из-за травмы, по ходу второй четверти вели с преимуществом в 20 очков, но позволили «Уизардс» перевести игру в овертайм точным трехочковым Джоди Микса за 2,4 секунды до конца четвертой четверти.
Самым результативным игроком в составе «волшебников» стал Брэдли Бил, набравший 34 очка, а также сделавший 9 передач и 7 подборов. По дабл-даблу оформили Отто Портер (18 + 11 подборов) и Ян Маинми (14 + 11 подборов).
У «Селтикс» выделялся Маркус Моррис, на счету которого 31 очко и 9 подборов, дабл-даблом отметился Грэг Монро – 16 очков и 10 подборов.
«Бостон» идет вторым в таблице Восточной конференции (46 побед, 22 поражения), «Вашингтон» — пятый (39-30).
«Голден Стэйт» на своей площадке победил «Лейкерс» — 117:106 (26:23, 29:32, 34:27, 28:24).
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Кевин Дюрант принес «Уорриорз» 26 очков, Ник Янг — 18, Заза Пачулия отметился 10 очками и 12 подборами.
У «озерных» выделялись Джулиус Рэндл (22 + 10 подборов), Брук Лопес (20) и Айзея Томас (20).
«Голден Стэйт» занимает второе место в таблице Западной конференции (52-16), «Лейкерс» — на 11-й строке (31-37).
Другие результаты:
«Орландо» – «Милуоки» — 126:117 (36:20, 25:32, 30:28, 35:37)
«Сакраменто» – «Майами» — 123:119 OT (24:31, 35:21, 32:27, 20:32, 12:8)