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    «Кливленд» проиграл «Лейкерс», «Бостон» уступил «Индиане»

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    «Кливленд» проиграл «Лейкерс»
    На фото:«Кливленд» проиграл «Лейкерс»
    Баскетболисты «Лейкерс» обыграли «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:113 (33:29, 32:31, 33:22, 29:31).

    По дабл-даблу в составе победителей сделали Джулиус Рэндл (36 очков и 14 подборов) и Кайл Кузма (14 + 10 подборов). Брук Лопес добавил в копилку 22 очка, Айзея Томас и Кендавиус Колдуэлл-Поуп — по 20.

    У «Кавальерс» Леброн Джеймс набрал 24 очка и сделал 10 подборов. Лэрри Нэнс-младший отметился 16 очками, Анте Жижич — 15.

    «Лейкерс» занимают 11-е место в таблице Западной конференции (30 побед, 36 поражений), «Кливленд» — четвертый (38-28).

    «Бостон» на своей площадке проиграл «Индиане» — 97:99 (25:24, 25:16, 20:34, 27:25).

    Наибольший вклад в успех «Пэйсерс» внес Виктор Оладипо, набравший 27 очков. Майлз Тернер к 19 очкам добавил 10 подборов, Боян Богданович отметился 14 очками.

    У «Селтикс» выделялись Маркус Смарт (20), Джейсон Тейтум (19) и Терри Розир (16).

    «Индиана» идет третьей на «Востоке» (39-28), «Бостон» — второй (46-21).

    «Филадельфия» в гостях разгромила «Бруклин» — 120:97 (37:25, 33:35, 26:23, 24:14).

    Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, набравший 21 очко. Дабл-дабл у Эрсана Ильясовы (11 + 13 подборов). У «Нетс» лучшим был Д'Анджело Рассел, набравший 26 очков.

    Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провел на площадке 7 минут, за которые отметился одним подбором.

    «Филадельфия» занимает шестое место на «Востоке» (36-29), «Бруклин» — 13-й (21-46).

    Другие результаты:

    «Денвер» – «Сакраменто» — 130:104 (32:25, 34:24, 35:19, 29:36)
    «Даллас» – «Хьюстон» — 82:105 (14:25, 33:23, 16:32, 19:25)



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