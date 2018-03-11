Джейлен Браун избежал серьезных травм после падения

Защитник «Бостона»избежал серьезных травм и отделался сотрясением мозга после жесткого падения в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой» (117:109).

Браун в конце третьей четверти совершил проход со своей половины площадки и забил сверху, но не удержался на кольце и жестко упал на паркет, перевернувшись в воздухе. В течение нескольких минут врачи осматривали 21-летнего игрока и собирались увезти его на носилках, но в итоге он смог подняться и самостоятельно уйти в раздевалку.

Браун не сможет сыграть с «Индианой».

Браун в нынешнем сезоне провел 61 матч в стартовом составе «Селтикс», набирая в среднем по 14,1 очка и делая по 5,2 подбора и 1,6 передачи.