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    «Бостон» без Ирвинга победил «Чикаго», «Кливленд» разгромил «Детройт»

    НБА Бостон Селтикс Чикаго Буллз Кливленд Кавальерс Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Милуоки Бакс Майами Хит Финикс Санз Сан-Антонио Спёрс Мемфис Гриззлиз Юта Джаз Орландо Мэджик
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    Джейлен Браун в атаке
    На фото:Джейлен Браун в атаке
    «Бостон Селтикс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

    Встреча, которая прошла в «Юнайтед-центре», завершилась со счетом 105:89 (35:16, 20:13, 31:24, 19:36) в пользу гостей.

    Наибольший вклад в успех «кельтов» внес Джейлен Браун, набравший 21 очко. В активе Джейсона Тейтума 14 очков, Эл Хорфорд и Терри Розир оформили по 13 очков.

    Лидер «Селтикс» Кайри Ирвинг участие в матче не принимал.

    В составе «Буллз» лучшим стал Дензел Валентайн, в активе которого 20 очков. Лаури Маркканен отметился 12 очками.

    «Бостон» занимает второе место в Восточной конференции (45 побед, 20 поражений), а «Чикаго» — 21-е (21 победа, 42 поражения).

    «Чикаго» — «Бостон»
    «Кливленд Кавальерс» на домашней арене разгромил «Детройт Пистонс» — 112:90 (26:28, 27:21, 36:21, 22:20).

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс, который набрал 31 очко. Центровой Ларри Нэнс отметился дабл-даблом из 22 очков и 15 подборов.

    В составе «Пистонс» лучшим стал Блэйк Гриффин, у которого в активе 25 очков. Андре Драммонд набрал 15 очков, Реджи Баллок – 11.

    «Кливленд» — третий в Восточной конференции (37 побед, 26 поражений), «Детройт» — девятый (29 побед, 35 поражений).

    «Кливленд» — «Детройт»

    Другие результаты:

    «Индиана» – «Милуоки» — 92:89 (20:17, 24:29, 29:23, 19:20)
    «Майами» – «Финикс» — 125:103 (30:27, 31:21, 32:32, 32:23)
    «Сан-Антонио» – «Мемфис» — 100:98 (21:23, 26:22, 23:27, 30:26)
    «Юта» – «Орландо» — 94:80 (25:29, 29:15, 20:23, 20:13)

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