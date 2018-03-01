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    «Хьюстон» обыграл «Клипперс»

    НБА Лос-Анджелес Клипперс Хьюстон Рокетс
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    Джеймс Харден
    На фото:Джеймс Харден
    Баскетболисты «Клипперс» потерпели поражение от «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА — 92:105 (12:34, 31:27, 29:22, 20:22).

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «ракет» Джеймс Харден, набравший 25 очков. Клинт Капела заработал дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов, Эрик Гордон записал на свой счет 22 очка.

    У «парусников» выделились Тобиас Харрис (24) и Монтрезл Харрелл (22).

    «Рокетс» одержали 14-ю победу кряду и 21-ю в последних 23 встречах.

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    «Хьюстон» лидирует в таблице Западной конференции (48 побед, 13 поражений), «Клипперс» — на девятой строке (32-28).

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