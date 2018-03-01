«Хьюстон» обыграл «Клипперс»

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «ракет» Джеймс Харден, набравший 25 очков. Клинт Капела заработал дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов, Эрик Гордон записал на свой счет 22 очка.
У «парусников» выделились Тобиас Харрис (24) и Монтрезл Харрелл (22).
«Рокетс» одержали 14-ю победу кряду и 21-ю в последних 23 встречах.
«Голден Стэйт» победил в Вашингтоне, «Бостон» разгромил «Шарлотт»
«Хьюстон» лидирует в таблице Западной конференции (48 побед, 13 поражений), «Клипперс» — на девятой строке (32-28).