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    «Голден Стэйт» победил в Вашингтоне, «Бостон» разгромил «Шарлотт»

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    Стивен Карри
    На фото:Стивен Карри
    Баскетболисты «Вашингтона» уступили «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:109 (21:36, 35:22, 14:27, 31:24).

    Кевин Дюрант принес «Уорриорз» 32 очка, Стивен Карри — 25, Андре Игудала добавил в копилку 14 очков, Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 передач.

    У «Уизардс» выделялись Отто Портер (29 + 10 подборов), Келли Убре (17) и Маркифф Моррис (16).

    «Голден Стэйт» занимает второе место в таблице Западной конференции (48 побед, 14 поражений), «Вашингтон» — четвертый на «Востоке» (36-26).

    «Бостон» на своем паркете разгромил «Шарлотт» — 134:106 (37:31, 30:28, 36:20, 31:27).

    Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Селтикс» Кайри Ирвинг, набравший 34 очка. Его одноклубники Джейлен Браун и Маркус Моррис набросали по 15 очков. Терри Розир и Грег Монро отметились 14 очками.

    Лучшим в составе «Хорнетс» стал Кемба Уокер, набравший 23 очка. Дуайт Ховард оформил 21 очко, Фрэнк Камински – 16.

    «Бостон» идет вторым на «Востоке» (44-19), «Шарлотт» — 10-й (28-34).

    Другие результаты:

    «Орландо» – «Торонто» — 104:117 (37:42, 26:27, 26:21, 15:27)
    «Детройт» – «Милуоки» — 110:87 (32:32, 21:12, 32:26, 25:17)
    «Атланта» – «Индиана» — 107:102 (28:27, 27:23, 30:15, 22:37)
    «Мемфис» – «Финикс» — 102:110 (27:21, 27:36, 18:25, 30:28)
    «Сан-Антонио» – «Нью-Орлеан» — 116:121 (29:24, 31:27, 35:36, 21:34)
    «Даллас» – «Оклахома-Сити» — 110:111 OT (21:32, 22:22, 33:23, 24:23, 10:11)

    32 очка Кевина Дюранта
    34 очка Кайри Ирвинга
    «Олени» не испугаются рева «поршней»«Детройт» — «Милуоки». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 1 марта
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