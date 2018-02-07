«Оклахома» выиграла в Окленде, «Кливленд» проиграл в Орландо

На фото: Пол Джордж и Рассел Уэстбрук nba.com

одержала победу надв выездном матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Окленде, завершилась со счетом 125:105 (42:30, 28:27, 29:20, 26:28) в пользу гостей.

Наибольший вклад в успех «Тандер» внес Пол Джордж, набравший 38 очков. Рассел Уэстбрук завершил матч с 34 очками в активе. Кармело Энтони заработал дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.

В составе «Уорриорз» Кевин Дюрант набрал 33 очка, Стивен Карри – 21.

В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» удерживает лидерство (41 победа, 13 поражений), «Оклахома» занимает пятое место (31 победа, 24 поражения).

«Орландо Мэджик» у себя дома нанес поражение «Кливленд Кавальерс» — 116:98 (31:43, 20:24, 41:22, 24:9).

По ходу встречи «Мэджик» уступали «-21», но нашли в себе силы для того, чтобы отыграться и добыть победу.

Самым результативным игроком матча стал Джонатон Симмонс, набравший рекордные для себя 34 очка и сделавший 7 подборов. У Эвана Фурнье в активе 19 очков.

В составе «Кавальерс» лучшим стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. На счету Джеффа Грина, Тристана Томпсона и Джей Ар Смита по 12 очков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» занимает третье место (30 побед, 22 поражения), а «Орландо» — 14-е (17 побед, 36 поражений).

Другие результаты:

«Атланта» — «Мемфис» — 108:82 (22:15, 29:20, 28:19, 29:28)

«Бруклин» — «Хьюстон» — 113:123 (31:38, 32:27, 23:31, 27:27)

«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 89:103 (26:25, 20:25, 17:26, 26:27)

«Торонто» — «Бостон» — 111:91 (22:18, 36:19, 25:23, 28:31)

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 115:102 (37:20, 28:35, 29:29, 21:18)

«Лейкерс» — «Финикс» — 112:93 (33:28, 24:29, 31:22, 24:14)