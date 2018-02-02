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    Гордон, Оладипо и Нэнс-младший – участники конкурса данков-2018

    НБА Орландо Мэджик Даллас Маверикс Индиана Пэйсерс Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк Никс Филадельфия Сиксерс Бостон Селтикс Бруклин Нетс Чикаго Буллз Юта Джаз Денвер Наггетс Лос-Анджелес Клипперс Голден Стэйт Уорриорз Хьюстон Рокетс Финикс Санз
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    Эрик Гордон
    На фото:Эрик Гордон
    НБА объявила список игроков, которые примут участие в конкурсах в рамках звездного уик-энда.

    Соревнования пройдут в субботу, 17 февраля.

    Аарон Гордон («Орландо»), Деннис Смит («Даллас»), Виктор Оладипо («Индиана») и Лэрри Нэнс-младший («Лейкерс») будут бороться за победу в конкурсе данков. Победитель прошлогоднего состязания форвард «Индианы» Гленн Робинсон-младший не сможет защитить титул из-за травмы.

    Кристапс Порзингис («Нью-Йорк»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Эл Хорфорд («Бостон») примут участие в конкурсе мастерства. Конкуренцию трем звездным «большим» составят Спенсер Динуидди («Бруклин»), Лаури Маркканен («Чикаго»), Донован Митчелл («Юта»), Джамал Мюррей («Денвер») и Лу Уильямс («Клипперс»).

    В прошлом году победителем конкурса мастерства стал тяжелый форвард «Никс» Порзингис.

    Действующий чемпион по трехочковым Эрик Гордон («Хьюстон») и победитель 2016 года Клэй Томпсон («Голден Стэйт») примут участие в конкурсе трехочковых. Конкуренцию Гордону и Томпсону составят Брэдли Бил («Вашингтон»), Пол Джордж («Оклахома-Сити»), Кайл Лаури («Торонто»), Девин Букер («Финикс»), Уэйн Эллингтон («Майами») и Тобайас Харрис («Клипперс»).

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