«Хьюстон» победил «Финикс», Харден набрал 27 очков

Баскетболистыодержали победу надв матче регулярного чемпионата НБА — 113:102 (28:24, 32:29, 32:24, 21:25).

В составе «Рокетс» 27 очками, 10 подборами и 8 передачами отметился Джеймс Харден, его одноклубник Клинт Капела набрал 10 баллов и сделал 11 подборов. 17 очков в активе Криса Пола.

У проигравших по дабл-даблу сделали Девин Букер (31 + 10 передач) и Тайсон Чендлер (11 + 15 подборов).

Это поражение стало для «Санз» четвертым подряд. В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 13-е место (17 побед, 33 поражения). «Хьюстон» — второй (35-13).

«Кливленд» перебросал «Детройт» — 121:104 (33:28, 25:33, 32:26, 31:17)

Самым результативным игроком в составе «Кавальерс» стал Леброн Джеймс, набравший 25 очков и сделавший 14 передач. В активе Кевина Лава 20 очков и 11 подборов. У «Пистонс» по 20 очков набрали Энтони Толливер и Тобиас Харрис, Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

Это поражение стало для «Пистонс» восьмым подряд.

«Детройт» занимает девятое место на «Востоке» (22-26), «Кливленд» — третий (29-19).

Другие результаты:

«Чикаго» – «Милуоки» — 96:110 (20:26, 22:35, 30:25, 24:24)

«Нью-Орлеан» – «Клипперс» — 103:112 (34:26, 28:25, 15:29, 26:32)

«Торонто» – «Лейкерс» — 123:111 (28:21, 31:28, 32:28, 32:34)

«Оклахома-Сити» – «Филадельфия» — 122:112 (31:29, 26:29, 35:25, 30:29)

«Сан-Антонио» – «Сакраменто» — 113:98 (29:22, 20:28, 30:19, 34:29)

Дуэль Джеймса Хардена и Девина Букера

Дабл-дабл Леброна Джеймса