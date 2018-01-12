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    ЦСКА уверенно разобрался с «Миланом» в матче Евролиги

    Евролига Милан ЦСКА
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский ЦСКА нанес поражение итальянскому «Милану» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

    Встреча, которая прошла в Италии, завершилась со счетом 107:81 (23:15, 27:21, 27:25, 30:20) в пользу гостей.

    Наибольший вклад в успех армейцев внес Нандо Де Коло, в активе которого 24 очка, 3 передачи и 3 подбора. В шаге от дабл-дабла остановился Уилл Клайберн, на счету которого 15 очков и 9 передач.

    У хозяев площадки отличился Калеб Тарчевски, набравший 17 очков.

    ЦСКА, лидирующий в турнирной таблице Евролиги с 13 победами в 17 играх, следующий матч проведет 17 января на своем паркете с турецким «Анадолу Эфесом».

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