ЦСКА уверенно разобрался с «Миланом» в матче Евролиги

Московскийнанес поражение итальянскомув матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, которая прошла в Италии, завершилась со счетом 107:81 (23:15, 27:21, 27:25, 30:20) в пользу гостей.

Наибольший вклад в успех армейцев внес Нандо Де Коло, в активе которого 24 очка, 3 передачи и 3 подбора. В шаге от дабл-дабла остановился Уилл Клайберн, на счету которого 15 очков и 9 передач.

У хозяев площадки отличился Калеб Тарчевски, набравший 17 очков.

ЦСКА, лидирующий в турнирной таблице Евролиги с 13 победами в 17 играх, следующий матч проведет 17 января на своем паркете с турецким «Анадолу Эфесом».