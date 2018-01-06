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    «Бостон» выиграл у «Миннесоты», «Торонто» — у «Милуоки»

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    «Бостон» выиграл у «Миннесоты»
    На фото:«Бостон» выиграл у «Миннесоты»
    «Бостон» нанес поражение «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 91:84 (19:19, 22:19, 25:24, 25:22).

    Самым результативным игроком в составе «Селтикс» стал Маркус Смарт, набравший 18 очков. На счету Кайри Ирвинга 16 очков, 9 подборов и 8 передач, Арон Бэйнс оформил дабл-дабл из 11 очков, 10 подборов.

    У «Тимбервулвз» дабл-дабл из 25 очков и 23 подборов оформил Карл-Энтони Таунс.

    Эта победа стала для «Селтикс» пятой подряд. Команда Брэда Стивенса лидирует в таблице Восточной конференции (32 победы, 10 поражений). «Миннесота» — четвертая на «Западе» (24-16).

    «Сан-Антонио» на своей площадке перебросал «Финикс» — 103:89 (26:26, 23:16, 31:30, 23:17).

    наибольший вклад в успех «Сперс» внесли Кавай Леонард и Ману Джинобили, набравшие по 21 очку. 16 очков в активе Брина Форбса. У «Санз» 21 очко набрал Девин Букер, украинский центровой Алексей Лень провел на площадке 14 минут, набрал 10 очков и сделал 5 подборов.

    «Сан-Антонио» занимает третье место на «Западе» (27-13), «Финикс» — 11-й (15-26).

    Другие результаты:

    «Филадельфия» – «Детройт» — 114:78 (32:15, 30:17, 35:29, 17:17)
    «Майами» – «Нью-Йорк» — 107:103 OT (26:25, 25:20, 24:26, 22:26, 10:6)
    «Милуоки» – «Торонто» — 110:129 (24:33, 35:28, 19:43, 32:25)
    «Даллас» – «Чикаго» — 124:127 (28:34, 25:23, 35:23, 36:47)
    «Денвер» – «Юта» — 99:91 (23:26, 23:23, 38:16, 15:26)
    «Мемфис» – «Вашингтон» — 100:102 (24:33, 26:25, 22:29, 28:15)
    «Портленд» – «Атланта» — 110:89 (30:22, 22:24, 30:22, 28:21)
    «Лейкерс» – «Шарлотт» — 94:108 (24:28, 24:35, 28:30, 18:15)


    21 балл Ману Джинобили
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