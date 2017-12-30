«Вашингтон» обыграл «Хьюстон», «Бруклин» победил в Майами

Баскетболистыпереигралив матче регулярного чемпионата НБА — 121:103 (27:23, 32:25, 28:30, 34:25).

Одним из героев встречи стал Отто Портер, набравший 26 очков. Брэдли Бил и Келли Убре собрали по 21 очку, Джон Уолл добавил в копилку 17 очков, Джоди Микс — 13.

У «Рокетс» 20 очков набрал Джеймс Харден, 18 — Джеральд Грин, 16 — у Эрика Гордона, Тарик Блэк к 10 очкам добавил 12 подборов.

Это поражение стало для «ракет» пятым кряду. В турнирной таблице Западной конференции команда Майка Д'Антони занимает второе место (25 побед, 9 поражений). «Вашингтон» — шестой на «Востоке» (20-16).

«Майами» на своей площадке уступил «Бруклину» — 87:111 (20:24, 19:35, 21:36, 27:16).

Самым результативным игроком в составе «Нетс» стал Джо Харрис, набравший 21 очко. 18 очков заработал Рондэй Холлис-Джефферсон, Карис ЛеВерт к 12 очкам добавил 11 передач. Российский центровой Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

У «Хит» 19 очков набрал Джош Ричардсон, 17 — Хассан Уайтсайд.

«Бруклин» идет 12-м на «Востоке» (13-22), «Майами» — восьмой (18-17).

Другие результаты:

«Торонто» – «Атланта» — 111:98 (30:22, 32:25, 26:22, 23:29)

«Оклахома-Сити» – «Милуоки» — 95:97 (18:38, 26:20, 23:15, 28:24)

«Нью-Орлеан» – «Даллас» — 120:128 (21:36, 39:41, 41:32, 19:19)

«Чикаго» – «Индиана» — 119:107 (37:27, 27:25, 22:25, 33:30)