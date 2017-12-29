«Химки» уступили «Барселоне» в Евролиге

Подмосковные «Химки» в матче 15-го тура группового этапа Евролиги потерпели домашнее поражение от «Барселоны» — 65:79 (15:25, 17:11, 25:21, 8:22)
«Химки» уступили «Барселоне» в ЕвролигеЕвролига Химки Барселона
На фото:«Химки» — «Барселона»
«Химки»
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