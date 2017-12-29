«Химки» уступили «Барселоне» в Евролиге

Сможет ли «Милуоки» остановить «Оклахому»? «Оклахома» — «Милуоки». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации 30 декабря 1,83 Сегодня в 04:00

Прервет ли «Хьюстон» серию неудач в Бостоне? «Бостон» — «Хьюстон». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 29 декабря 1,81 29/12/2017 в 04:00