УНИКС взял верх над «Торино»

На фото:

У «Торино» 17 очков набрал Дерон Вашингтон .

Самым результативным в составе победителей стал Мелвин Эджи (17 очков).

Автомобили, которые порадовали и разочаровали в 2017 году

АВТО Автомобили, которые порадовали и разочаровали в 2017 году

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