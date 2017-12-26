Вчера в 21:43 УНИКС взял верх над «Торино» Еврокубок УНИКС Спорт в VK Спорт. Главное На фото:УНИКС УНИКС Казанский УНИКС в матче группового этапа Еврокубка ФИБА одержал гостевую победу над «Ауксилиум Торино» — 79:72 (16:16, 23:16, 22:18, 18:22). Самым результативным в составе победителей стал Мелвин Эджи (17 очков). У «Торино» 17 очков набрал Дерон Вашингтон. Обсудить0 0 0 0 0 0 АВТОАвтомобили, которые порадовали и разочаровали в 2017 годуАВТОВнедорожник Toyota Land Cruiser получил уникальный интерьер Читайте по теме Популярное в сети Загрузка... Загрузка... Это интересно Прощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаМозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоЛучшее прощание векаПрощальный матч Коби Брайанта прошел по наилучшему сценарию из всех возможныхМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто Подробный разбор Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезонГлавные интриги Национальной баскетбольной ассоциации Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с НаварроКраткие итоги Евробаскета-2017 Комментарии Прогнозы на спорт Экспресс дня. Рекордный гол Кейна?Прогнозы и ставки на футбол 26 декабря8,91 Кто взлетит выше, «чайки» или «сороки»?«Ньюкасл» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 30 декабря1,65