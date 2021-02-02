Сборная России по баскетболу сыграет с Австралией в случае выхода на ОИ

В Швейцарии состоялась жеребьевка олимпийского турнира по баскетболу у мужчин и женщин.

Сборная России по баскетболу встретится с командами Нигерии и Австралии, если станет победителем отборочного турнира в Сплите. Четвертой командой группы станет победитель квалификации в Белграде.

Составы группы квалификации. Белград (Сербия)

Группа A: Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сербия.

Группа B: Пуэрто-Рико, Италия, Сенегал.

Сплит (Хорватия)

Группа A: Германия, Россия, Мексика.

Группа B: Тунис, Хорватия, Бразилия.

Жеребьевка мужского олимпийского турнира:

Группа A: Иран, Франция, США, победитель квалификации.

Группа B: Австралия, победитель квалификации, победитель квалификации, Нигерия.

Группа C: Аргентина, Япония, Испания, победитель квалификации.

Жеребьевка женского олимпийского турнира:

Группа А: Южная Корея, Сербия, Канада, Испания.

Группа В: Нигерия, Япония, Франция, США.

Группа С: Австралия, Пуэрто-Рико, Китай, Бельгия.