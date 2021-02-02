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    Сборная России по баскетболу сыграет с Австралией в случае выхода на ОИ

    Токио-2020 Баскетбол Сборная России
    В Швейцарии состоялась жеребьевка олимпийского турнира по баскетболу у мужчин и женщин.

    Российские баскетболисты
    Российские баскетболисты

    Сборная России по баскетболу встретится с командами Нигерии и Австралии, если станет победителем отборочного турнира в Сплите. Четвертой командой группы станет победитель квалификации в Белграде.

    Составы группы квалификации. Белград (Сербия)

    Группа A: Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сербия.
    Группа B: Пуэрто-Рико, Италия, Сенегал.

    Сплит (Хорватия)

    Группа A: Германия, Россия, Мексика.
    Группа B: Тунис, Хорватия, Бразилия.

    Жеребьевка мужского олимпийского турнира:

    Группа A: Иран, Франция, США, победитель квалификации.
    Группа B: Австралия, победитель квалификации, победитель квалификации, Нигерия.
    Группа C: Аргентина, Япония, Испания, победитель квалификации.

    Жеребьевка женского олимпийского турнира:

    Группа А: Южная Корея, Сербия, Канада, Испания.
    Группа В: Нигерия, Япония, Франция, США.
    Группа С: Австралия, Пуэрто-Рико, Китай, Бельгия.

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