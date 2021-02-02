Сборная России по баскетболу сыграет с Австралией в случае выхода на ОИ

Сборная России по баскетболу встретится с командами Нигерии и Австралии, если станет победителем отборочного турнира в Сплите. Четвертой командой группы станет победитель квалификации в Белграде.
Составы группы квалификации. Белград (Сербия)
Группа A: Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сербия.
Группа B: Пуэрто-Рико, Италия, Сенегал.
Сплит (Хорватия)
Группа A: Германия, Россия, Мексика.
Группа B: Тунис, Хорватия, Бразилия.
Жеребьевка мужского олимпийского турнира:
Группа A: Иран, Франция, США, победитель квалификации.
Группа B: Австралия, победитель квалификации, победитель квалификации, Нигерия.
Группа C: Аргентина, Япония, Испания, победитель квалификации.
Жеребьевка женского олимпийского турнира:
Группа А: Южная Корея, Сербия, Канада, Испания.
Группа В: Нигерия, Япония, Франция, США.
Группа С: Австралия, Пуэрто-Рико, Китай, Бельгия.