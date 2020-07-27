Глава РУСАДА: Сценарий с полным отстранением России от ОИ-2020 возможен

В интервью Родченков призвал отстранить всех российских спортсменов от Олимпиады-2020 в Токио и сообщил, что будет правильно, если российских легкоатлетов отстранят навсегда.
«Слова Родченкова про отстранение России от Олимпиады? Это его позиция, и он ее заявляет.
Я знаю позицию генерального директора WADA Оливье Ниггли. Он перед исполкомом просил о том, чтобы приняли решение о допуске наших чистых спортсменов.
Давайте дождемся решения CAS, но оно будет достаточно строгим, и критерии по допуску будут гораздо строже, возможно, даже в два-три раза, чем раньше.
РУСАДА полностью соответствует всем требованиям WADA. На РУСАДА сейчас идут какие-то нападки, которые видят во всем мировом медиапространстве.
Напомню, что избрание гендиректора РУСАДА является крайним критерием дорожной карты.
Если меня сместят с должности, то произойдет следующее: РУСАДА лишится статуса соответствия.
Здесь будут работать два иностранных антидопинговых агентства и представители WADA.
И возможное из вероятных последствий — прекращение тестирования. Но не мы принимаем те решения, которые направлены против нас.
Поэтому сценарий, о котором говорит Родченков, вполне может быть, но не потому, что это сказал Родченков.
Напомню, что представители РУСАДА входят в рабочую группу World Athletics, но это не квотируемые места.
Мы там, потому что нас с Маргаритой Пахноцкой уважают», — сказал Ганус Sport24. 0