Глава РУСАДА: Сценарий с полным отстранением России от ОИ-2020 возможен

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА)прокомментировал новое интервьютелеканалу BBC.

В интервью Родченков призвал отстранить всех российских спортсменов от Олимпиады-2020 в Токио и сообщил, что будет правильно, если российских легкоатлетов отстранят навсегда.

«Слова Родченкова про отстранение России от Олимпиады? Это его позиция, и он ее заявляет.

Я знаю позицию генерального директора WADA Оливье Ниггли. Он перед исполкомом просил о том, чтобы приняли решение о допуске наших чистых спортсменов.

Давайте дождемся решения CAS, но оно будет достаточно строгим, и критерии по допуску будут гораздо строже, возможно, даже в два-три раза, чем раньше.

РУСАДА полностью соответствует всем требованиям WADA. На РУСАДА сейчас идут какие-то нападки, которые видят во всем мировом медиапространстве.

Напомню, что избрание гендиректора РУСАДА является крайним критерием дорожной карты.

Если меня сместят с должности, то произойдет следующее: РУСАДА лишится статуса соответствия.

Здесь будут работать два иностранных антидопинговых агентства и представители WADA.

И возможное из вероятных последствий — прекращение тестирования. Но не мы принимаем те решения, которые направлены против нас.

Поэтому сценарий, о котором говорит Родченков, вполне может быть, но не потому, что это сказал Родченков.

Напомню, что представители РУСАДА входят в рабочую группу World Athletics, но это не квотируемые места.

Мы там, потому что нас с Маргаритой Пахноцкой уважают», — сказал Ганус Sport24. 0