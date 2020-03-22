ОИ-2020 перенесут на лето 2021 или 2022 года, считает Колосков

Олимпийские игры-2020, вероятно, будут перенесены на те же даты 2021 или 2022 года, а не сдвинуты на несколько месяцев, считает почетный президент РФС

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.

«Из неотмененных крупных турниров осталась одна Олимпиада. Здесь тоже важно учитывать интересы телевидения, спонсоров, у которых все расписано, поэтому Игры, скорее всего, пройдут в те же летние сроки, но через год или два. Так будет логичнее», — сказал Колосков «РИА Новости».

Международный олимпийский комитет на данный момент не видит необходимости в принятии радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований. 0