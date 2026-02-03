прогноз на матч турнира в Абу-Даби, ставка за 1.92

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против украинки Даяны Ястремской во втором круге турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 4 февраля, начало — в 12:00 мск.

Ястремская

Даяна в первом раунде одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя — 6:2, 7:5.

Украинская теннисистка прервала серию из трех поражений.

В начале января Ястремская уступила американке Джессике Пегуле в третьем круге «пятисотника» в Брисбене. Перед этим она обыграла Тайлу Гибсон и Лейлу Фернандес.

В Аделаиде Ястремская проиграла в первом круге чешке Катерине Синяковой со счетом 0:6, 1:6.

Еще одним разочарованием стало поражение от румынки Елены-Габриэлы Русе на старте Открытого чемпионата Австралии.

Александрова

Екатерина по-прежнему находится рядом с топ-10. Эту неделю она начала в статусе 11-й ракетки мира.

Но при этом важно понимать, что российская теннисистка провалила начало сезона.

В 2026-м Александрова до сих пор выиграла лишь один матч.

Еще в начале января Александрова победила Софию Кенин на турнире в Брисбене. После этого она уступила Каролине Муховой.

На «пятисотнике» в Аделаиде 31-летняя россиянка проиграла в первом круге румынке Жаклин Кристиан.

На Открытом чемпионате Австралии Александрова уступила на старте турнира представительнице Турции Зейнеп Сонмез.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ястремскую в этом матче можно поставить за 2.42, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: в прошлом году Екатерина обыграла Даяну в финале турнира в Линце — 6:2, 3:6, 7:5. С учетом того, как обе теннисистки провели недавние матчи, оптимальным вариантом сейчас будет ставка без учета исхода. Вполне вероятно, что они снова проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.