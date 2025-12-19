прогноз на матч молодежного Итогового турнира, ставка за 2.42

Бельгиец Александр Блокс сыграет против хорвата Дино Прижмича в третьем туре группового этапа молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 15:30 мск.

Блокс

Александр выиграл оба предыдущих матча и уже гарантировал себе участие в плей-офф.

В первом туре группового этапа бельгиец одержал волевую победу над немцем Джастином Энгелем — 3:4, 4:2, 4:2, 4:2 (на молодежном Итоговом турнире сет играется до 4 победных геймов — прим.).

Во втором туре Блокс обыграл американца Нишеша Басаваредди — 4:3, 4:3, 4:1.

Прогнозы на теннис

В этом году Блокс выиграл 21 из 30 матчей на крытых кортах. Кроме того, в завершившемся сезоне он стал победителем двух «челленджеров» на харде под крышей.

Прижмич

Дино тем временем выиграл один из двух предыдущих матчей и сохраняет шансы на выход в полуфинал Next Gen ATP.

В первом туре хорватский теннисист проиграл американцу Нишешу Басаваредди — 2:4, 3:4, 4:3, 2:4.

Во втором матче Прижмич одержал победу над Джастином Энгелем — 4:1, 2:4, 4:3, 4:1.

В отличие от Блокса, Дино в этом году провел лишь 14 матчей на крытых кортах (восемь побед и шесть поражений).

Свои лучшие результаты в завершившемся сезоне Прижмич демонстрировал на грунте (выиграл три «челленджера» на этом покрытии).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Блокса в этом матче можно поставить за 1.76, победу Прижмича букмекеры предлагают за 2.06.

Прогноз: в начале года Дино уверенно обыграл Александра на «челленджере» в Лугано — 6:3, 6:2. Несмотря на это, считаем, что на этот раз хорват, скорее всего, не удивит бельгийца, который очень убедительно провел недавние матчи.

2.42 Победа Блокса с форой по сетам (-1,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч Блокс — Прижмич позволит вывести на карту выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Рекомендуемая ставка: победа Блокса с форой по сетам (-1,5) за 2.42.