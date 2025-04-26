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    Сможет ли Джокович выиграть у Арнальди?

    Арнальди — Джокович. Ставка (к. 1.94) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Арнальди — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Маттео Арнальди во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 26 Апреля 2025 года

    Маттео Арнальди

  • Италия
    •  Маттео Арнальди 12:00 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
    •

    Арнальди

    В первом раунде Маттео одержал волевую победу над хорватом Борной Чоричем — 4:6, 6:4, 7:5.

    Итальянец впервые в сезоне выиграл матч на грунте.

    Ранее в этом месяце Арнальди не прошел первый круг на «Мастерсе» в Монте-Карло и на турнире в Барселоне, проиграв французу Ришару Гаске и американцу Себастьяну Корде соответственно.

    В феврале Арнальди дошел до четвертьфинала в Далласе и до полуфинала в Делрей-Бич, а в марте выиграл два матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс (во втором круге одержал победу над Андреем Рублевым).

    Прогнозы на теннис

    На остальных турнирах в 2025-м Арнальди в лучшем случае проходил первый круг.

    Джокович

    «Я все еще ищу свою игру, ничего большого не жду от Ролан Гаррос, тем более не жду больших результатов в Мадриде», — сказал Новак ранее на этой неделе.

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    • К сожалению, это суровая реальность, а не попытка ввести конкурентов в заблуждение. Джокович, похоже, действительно не готов к борьбе за титулы на предстоящих турнирах.

    Достаточно вспомнить, как он выступил в Монте-Карло. Уже в стартовом матче Джокович проиграл Алехандро Табило.

    После поражения от чилийца Новак признал, что играл чересчур плохо.

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    Сложно сказать, как будет на этот раз, но есть ощущение, что Джокович снова проиграет до решающих раундов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 3.85, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.26.

    Прогноз: каким бы ни был настрой Новака в этом матче, итальянец в любом случае способен стать серьезным препятствием для бывшей первой ракетки мира. Джоковичу точно будет нелегко.

    Рекомендуемая ставка: Арнальди возьмет хотя бы один сет за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арнальди — Джокович?

    Матч Арнальди — Джокович состоится 26 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арнальди — Джокович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Арнальди возьмет хотя бы один сет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арнальди — Джокович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Арнальди возьмет хотя бы один сет» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арнальди — Джокович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арнальди — Джокович?

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 3.85, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.26.

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    Арнальди — Джокович: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 26.04.202512:00. Сможет ли Джокович выиграть у Арнальди?
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