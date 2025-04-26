Арнальди — Джокович. Ставка (к. 1.94) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Маттео Арнальди во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Арнальди

В первом раунде Маттео одержал волевую победу над хорватом Борной Чоричем — 4:6, 6:4, 7:5.

Итальянец впервые в сезоне выиграл матч на грунте.

Ранее в этом месяце Арнальди не прошел первый круг на «Мастерсе» в Монте-Карло и на турнире в Барселоне, проиграв французу Ришару Гаске и американцу Себастьяну Корде соответственно.

В феврале Арнальди дошел до четвертьфинала в Далласе и до полуфинала в Делрей-Бич, а в марте выиграл два матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс (во втором круге одержал победу над Андреем Рублевым).

Прогнозы на теннис

На остальных турнирах в 2025-м Арнальди в лучшем случае проходил первый круг.

Джокович

«Я все еще ищу свою игру, ничего большого не жду от Ролан Гаррос, тем более не жду больших результатов в Мадриде», — сказал Новак ранее на этой неделе.

К сожалению, это суровая реальность, а не попытка ввести конкурентов в заблуждение. Джокович, похоже, действительно не готов к борьбе за титулы на предстоящих турнирах.

Достаточно вспомнить, как он выступил в Монте-Карло. Уже в стартовом матче Джокович проиграл Алехандро Табило.

После поражения от чилийца Новак признал, что играл чересчур плохо.

Сложно сказать, как будет на этот раз, но есть ощущение, что Джокович снова проиграет до решающих раундов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 3.85, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: каким бы ни был настрой Новака в этом матче, итальянец в любом случае способен стать серьезным препятствием для бывшей первой ракетки мира. Джоковичу точно будет нелегко.

Рекомендуемая ставка: Арнальди возьмет хотя бы один сет за 1.94.