Камило Уго Карабелли
Новак Джокович
Карабельи
Аргентинский теннисист не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем отборочном матче Камило Уго проиграл американцу Итану Куинну.
В первом круге Карабельи одержал волевую победу над Брэндоном Холтом — 2:6, 7:6, 6:4.
После этого его соперником стал еще один американец — Алекс Микельсен. Карабельи снова отдал первый сет, но в итоге совершил камбэк — 6:7, 7:5, 6:3.
Интересно, что до этой недели аргентинец в текущем сезоне провел лишь один матч на харде — проиграл Лернеру Тьену на старте Australian Open.
Но при этом у Карабельи были очень хорошие результаты на грунте, благодаря которым он приблизился к дебюту в топ-60.
Джокович
«Ощущения на корте и игра многообещающие», — заявил Новак после победы над Ринки Хиджикатой.
Джокович выиграл у австралийского теннисиста со счетом 6:0, 7:6.
На этот раз серб действительно сыграл на своем уровне. Заметно, что он не терял времени после сенсационного поражения от Ботика ван де Зандшульпа (2:6, 6:3, 1:6) в стартовом матче в Индиан-Уэллс.
При этом стоит добавить, что Джокович выиграл первый матч после Открытого чемпионата Австралии, на котором он не смог завершить встречу с Александром Зверевым в 1/2 финала из-за травмы.
В общем, Джокович постепенно набирает форму, но пока не очень понятно, готов ли он к борьбе за титул.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Джокович одержит разгромную победу. На Карабельи в этом матче можно поставить за 9.60.
Прогноз: у Новака действительно есть шикарная возможность одержать еще одну уверенную победу и пройти в следующий раунд. Сенсаций в последнее время чересчур много, но на харде аргентинец, скорее всего, не сможет удивить бывшую первую ракетку мира.
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Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-6,0) за 2.11.