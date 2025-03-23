Серб Новак Джокович сыграет против аргентинца Камило Уго Карабельи в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карабельи — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Карабельи

Аргентинский теннисист не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче Камило Уго проиграл американцу Итану Куинну.

В первом круге Карабельи одержал волевую победу над Брэндоном Холтом — 2:6, 7:6, 6:4.

После этого его соперником стал еще один американец — Алекс Микельсен. Карабельи снова отдал первый сет, но в итоге совершил камбэк — 6:7, 7:5, 6:3.

Интересно, что до этой недели аргентинец в текущем сезоне провел лишь один матч на харде — проиграл Лернеру Тьену на старте Australian Open.

Прогнозы на теннис

Но при этом у Карабельи были очень хорошие результаты на грунте, благодаря которым он приблизился к дебюту в топ-60.

Джокович

«Ощущения на корте и игра многообещающие», — заявил Новак после победы над Ринки Хиджикатой.

Джокович выиграл у австралийского теннисиста со счетом 6:0, 7:6.

На этот раз серб действительно сыграл на своем уровне. Заметно, что он не терял времени после сенсационного поражения от Ботика ван де Зандшульпа (2:6, 6:3, 1:6) в стартовом матче в Индиан-Уэллс.

При этом стоит добавить, что Джокович выиграл первый матч после Открытого чемпионата Австралии, на котором он не смог завершить встречу с Александром Зверевым в 1/2 финала из-за травмы.

В общем, Джокович постепенно набирает форму, но пока не очень понятно, готов ли он к борьбе за титул.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Джокович одержит разгромную победу. На Карабельи в этом матче можно поставить за 9.60.

Прогноз: у Новака действительно есть шикарная возможность одержать еще одну уверенную победу и пройти в следующий раунд. Сенсаций в последнее время чересчур много, но на харде аргентинец, скорее всего, не сможет удивить бывшую первую ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-6,0) за 2.11.