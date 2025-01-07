Россиянка Полина Кудерметова сыграет против швейцарки Сюзан Бандеччи в квалификационном матче Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Матч пройдёт 7 января, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Бандеччи, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Полина Кудерметова успешно стартовала в новом теннисном сезоне. В австралийском «пятисотнике» в Брисбене российская теннисистка дошла до финала, где уступила лишь первой ракетке планете Арине Соболенко (6:4, 3:6, 2:6). Время встречи продолжалось 1 час 49 минут.

В ходе поединка Полина Кудерметова смогла 9 раз подать навылет, совершить 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта.

В Брисбене Кудерметова выиграла у таких серьёзных соперниц, как Дарья Касаткина (1:6, 6:2, 7:5), Людмила Самсонова (6:7, 6:3, 6:2). Всего на турнире россиянка одержала 7 побед.

Прогнозы и ставки на Australian Open

В обновленном рейтинге WTA Полина Кудерметова занимает 57 место. Благодаря успешному выступлению в австралийском Брисбене, наша теннисистка поднялась на 49 строчек в рейтинге.

Бандеччи

Сюзан Бандеччи в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации занимает 198 место.

В минувшем теннисном сезоне швейцарка в основном участвовала в турнирах серии WTA 35, 50 и 75.

В португальской Лусаде на турнире W35 Бандеччи дошла до финала, где потерпела поражение в матче против бельгийки Вандевинкель (4:6,2:6).

В немецком Исманинге (турнир W75) Бандеччи добилась триумфа, обыграв украинку Снигур (6:7, 6:2, 7:5). Бандеччи также выиграла турниры серии W35 в испанской Базе и британском Лафборо.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.20, победу Бандеччи букмекеры предлагают за 4.38.

Прогноз: Полина Кудерметова классом выше своей соперницы из Швейцарии. Ожидаем от финалистки турнира в Брисбене уверенной игры и победы в двух сетах.

Рекомендуемая ставка: Фора Кудерметовой (-5.5) с коэффициентом 2.01.