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    Кудерметова пройдет дальше в квалификации AO?

    Кудерметова — Бандеччи. Ставка (к. 2.01) и прогноз на квалификационный матч Australian Open 7 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Бандеччи
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    Полина Кудерметова
    Россиянка Полина Кудерметова сыграет против швейцарки Сюзан Бандеччи в квалификационном матче Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Матч пройдёт 7 января, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Бандеччи, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Australian Open. Квалификация. Женщины 07 Января 2025 года

    Полина Кудерметова (Россия)

  • Брисбен. Женщины
    •  Полина Кудерметова (Россия) 06:30 Сьюзен Бандекки (Швейцария)

    Сьюзен Бандекки (Швейцария)

  • Australian Open. Квалификация. Женщины
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    Кудерметова

    Полина Кудерметова успешно стартовала в новом теннисном сезоне. В австралийском «пятисотнике» в Брисбене российская теннисистка дошла до финала, где уступила лишь первой ракетке планете Арине Соболенко (6:4, 3:6, 2:6). Время встречи продолжалось 1 час 49 минут.

    В ходе поединка Полина Кудерметова смогла 9 раз подать навылет, совершить 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта.

    В Брисбене Кудерметова выиграла у таких серьёзных соперниц, как Дарья Касаткина (1:6, 6:2, 7:5), Людмила Самсонова (6:7, 6:3, 6:2). Всего на турнире россиянка одержала 7 побед.

    Прогнозы и ставки на Australian Open

    В обновленном рейтинге WTA Полина Кудерметова занимает 57 место. Благодаря успешному выступлению в австралийском Брисбене, наша теннисистка поднялась на 49 строчек в рейтинге.

    Бандеччи

    Сюзан Бандеччи в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации занимает 198 место.

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    • В минувшем теннисном сезоне швейцарка в основном участвовала в турнирах серии WTA 35, 50 и 75.

    В португальской Лусаде на турнире W35 Бандеччи дошла до финала, где потерпела поражение в матче против бельгийки Вандевинкель (4:6,2:6).

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    В немецком Исманинге (турнир W75) Бандеччи добилась триумфа, обыграв украинку Снигур (6:7, 6:2, 7:5). Бандеччи также выиграла турниры серии W35 в испанской Базе и британском Лафборо.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.20, победу Бандеччи букмекеры предлагают за 4.38.

    Прогноз: Полина Кудерметова классом выше своей соперницы из Швейцарии. Ожидаем от финалистки турнира в Брисбене уверенной игры и победы в двух сетах.

    Рекомендуемая ставка: Фора Кудерметовой (-5.5) с коэффициентом 2.01.

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    Кудерметова — Бандеччи: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 07.01.2025. Прогнозы на теннис. Кудерметова пройдет дальше в квалификации AO?
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