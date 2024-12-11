Швейцарка Виктория Голубич сыграет против грузинки Мариам Болквадзе во втором круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 11 декабря, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Голубич — Болквадзе, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Голубич

У швейцарская теннисистки была непростая первая часть сезона, из-за чего она даже выпала из топ-100.

На текущем турнире Голубич начала с уверенной победы над россиянкой Екатериной Макаровой — 6:4, 6:1.

В начале ноября Виктория стала чемпионкой турнира WTA 250 в китайском Цзюцзяне. В финале она одержала победу над 46-й ракеткой мира Ребеккой Шрамковой.

Кроме того, в прошлом месяце Голубич выиграла два матча на Кубке Билли Джин Кинг. Ее текущая победная серия составляе уже восемь матчей.

Прогнозы на теннис

По всей видимости, на этой неделе Голубич тоже готова побороться за титул.

Болквадзе

Мариам в первом раунде неожиданно легко переиграла румынку Патрицию-Марию Циг — 6:4, 6:1.

На прошлой неделе грузинская теннисистка прошла один раунд на турнире в Анже — после победы над россиянкой Анатасией Захаровой проиграла швейцарке Белинде Бенчич (1:6, 1:6).

В этом году Болквадзе до сих пор смогла выиграть больше одного матча на уровне WTA 125 только на турнире в польском городе Козерки.

Свои лучшие результаты в 2024-м 26-летняя Болквадзе показала на скромных турнирах ITF.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Голубич в этом матче можно поставить за 1.36, победу Болквадзе букмекеры предлагают за 2.94.

Прогноз: три года назад Виктория легко обыгрывала Мариам на уровне ITF — один из матчей завершился со счетом 6:1, 6:0. Скорее всего, швейцарка снова одержит разгромную победу.

Рекомендуемая ставка: победа Голубич в двух сетах за 1.96.