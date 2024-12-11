ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Черевченко«Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах Лионель МессиСимволическая сборная FIFPro 2024: отсутствие Месси — как символ смены поколений Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг5 причин, почему победа над Стерлингом не приведет Евлоева к бою за пояс UFC
    Все новости спорта

    Голубич обыграет Болквадзе и продлит победную серию?

    Голубич — Болквадзе. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Лиможе 11 декабря 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Голубич — Болквадзе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктория Голубич
    Швейцарка Виктория Голубич сыграет против грузинки Мариам Болквадзе во втором круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 11 декабря, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Голубич — Болквадзе, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Голубич

    У швейцарская теннисистки была непростая первая часть сезона, из-за чего она даже выпала из топ-100.

    На текущем турнире Голубич начала с уверенной победы над россиянкой Екатериной Макаровой — 6:4, 6:1.

    В начале ноября Виктория стала чемпионкой турнира WTA 250 в китайском Цзюцзяне. В финале она одержала победу над 46-й ракеткой мира Ребеккой Шрамковой.

    Кроме того, в прошлом месяце Голубич выиграла два матча на Кубке Билли Джин Кинг. Ее текущая победная серия составляе уже восемь матчей.

    Прогнозы на теннис

    По всей видимости, на этой неделе Голубич тоже готова побороться за титул.

    Болквадзе

    Мариам в первом раунде неожиданно легко переиграла румынку Патрицию-Марию Циг — 6:4, 6:1.

    На прошлой неделе грузинская теннисистка прошла один раунд на турнире в Анже — после победы над россиянкой Анатасией Захаровой проиграла швейцарке Белинде Бенчич (1:6, 1:6).

    В этом году Болквадзе до сих пор смогла выиграть больше одного матча на уровне WTA 125 только на турнире в польском городе Козерки.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Свои лучшие результаты в 2024-м 26-летняя Болквадзе показала на скромных турнирах ITF.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Голубич в этом матче можно поставить за 1.36, победу Болквадзе букмекеры предлагают за 2.94.

    Прогноз: три года назад Виктория легко обыгрывала Мариам на уровне ITF — один из матчей завершился со счетом 6:1, 6:0. Скорее всего, швейцарка снова одержит разгромную победу.

    Рекомендуемая ставка: победа Голубич в двух сетах за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Рузе — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оз — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бёрнли — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сандерленд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Брест — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.58
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лидс — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Голубич — Болквадзе: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 11.12.2024. Прогнозы на теннис. Голубич обыграет Болквадзе и продлит победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры