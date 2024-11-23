Россиянин Алексей Захаров сыграет против француза Констана Лестьенна в четвертьфинале «челленджера» в Иокогаме (Япония). Матч пройдет 23 ноября, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Захаров — Лестьенн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Захаров

Алексей по итогам недели наконец-то дебютирует в топ-300. С учетом того, что в этом году он нередко играл на «фьючерсах», это действительно успех.

На «челленджере» в Иокогаме российский теннисист в первом круге выиграл у японца Рио Ногучи — 6:4, 6:4.

В следующем матче Захаров одержал волевую победу над тайваньским теннисистом Ву Тун Ли — 6:7, 6:2, 7:6.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом 24-летнего Захарова в этом сезоне пока остается выход в финал грунтового «челленджера» в нидерландском Амерсфорте.

Лестьенн

Констан в первом матче на этой неделе с трудом выиграл у 408-й ракетки мира из Германии Кристофа Негриту — 3:6, 7:5, 6:4.

Следующим соперником француза стал Николоз Басилашвили. Лестьен взял первый сет со счетом 6:3, а во втором грузин снялся из-за травмы.

Лестьенн провалил сезон, по итогам которого свалился в конец второй сотни рейтинга.

Ранее в 2024-м бывшая 48-я ракетка мира выиграл больше двух матчей только на одном «челленджере». В середине сентября он дошел до полуфинала в Ренне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарова в этом матче можно поставить за 2.85, победу Лестьенна букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: у соперника значительно больше опыта, это факт, однако в этом году француз вообще не впечатляет. Вполне вероятно, что Алексей заставит Лестьенна нервничать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.