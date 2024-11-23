Захаров
Алексей по итогам недели наконец-то дебютирует в топ-300. С учетом того, что в этом году он нередко играл на «фьючерсах», это действительно успех.
На «челленджере» в Иокогаме российский теннисист в первом круге выиграл у японца Рио Ногучи — 6:4, 6:4.
В следующем матче Захаров одержал волевую победу над тайваньским теннисистом Ву Тун Ли — 6:7, 6:2, 7:6.
Лучшим результатом 24-летнего Захарова в этом сезоне пока остается выход в финал грунтового «челленджера» в нидерландском Амерсфорте.
Лестьенн
Констан в первом матче на этой неделе с трудом выиграл у 408-й ракетки мира из Германии Кристофа Негриту — 3:6, 7:5, 6:4.
Следующим соперником француза стал Николоз Басилашвили. Лестьен взял первый сет со счетом 6:3, а во втором грузин снялся из-за травмы.
Лестьенн провалил сезон, по итогам которого свалился в конец второй сотни рейтинга.
Ранее в 2024-м бывшая 48-я ракетка мира выиграл больше двух матчей только на одном «челленджере». В середине сентября он дошел до полуфинала в Ренне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Захарова в этом матче можно поставить за 2.85, победу Лестьенна букмекеры предлагают за 1.38.
Прогноз: у соперника значительно больше опыта, это факт, однако в этом году француз вообще не впечатляет. Вполне вероятно, что Алексей заставит Лестьенна нервничать.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.