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    Гауфф выиграет третий матч подряд на Итоговом турнире?

    Гауфф — Крейчикова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Итоговый турнир WTA 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Крейчикова
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    Кори Гауфф
    Американка Кори Гауфф сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 7 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Крейчикова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гауфф

    Кори второй год подряд вышла в полуфинал на WTA Finals. Только в отличие от прошлогоднего турнира, на этот раз ей понадобилось для этого лишь два матча.

    При этом американская теннисистка пока не отдала ни одного сета.

    В первом туре Гауфф выиграла у своей соотечественницы Джессики Пегулы — 6:3, 6:2.

    Но пока что главным событием и сенсацией остается победа Гауфф над Игой Свентек — 6:3, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Коко, прежде всего, наказала польскую теннисистку за большое количество ошибок на подаче. В этом матче 20-летняя теннисистка взяла на приеме пять геймов.

    Крейчикова

    У Барборы после сенсационного триумфа на Уимблдоне было не очень много соревновательной практики, но это не помешало ей подготовиться к Итоговому турниру.

    В первом матче чешская теннисистка была очень близка к победе над Свентек.

    Крейчикова взяла первый сет и вела с двумя брейками во втором, но в итоге позволила сопернице совершить камбэк. Это было очень обидное поражение.

    Зато потом Крейчикова уверенно разобралась с Джессикой Пегулой — 6:3, 6:3. Этот матч подтвердил, что Барбора снова в оптимальной форме.

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    Но все равно отметим, что после олимпийского турнира в Париже бывшая вторая ракетка мира пока ни разу не выигрывала больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.30, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 3.52.

    Прогноз: Кори и правда здорово играет в Эр-Рияде, но то же самое можно сказать и про ее соперницу. В предстоящем матче будет борьба и напряжение до последнего гейма.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.00.

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    Гауфф — Крейчикова: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на теннис. Гауфф выиграет третий матч подряд на Итоговом турнире?
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