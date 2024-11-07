Американка Кори Гауфф сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 7 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Крейчикова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гауфф

Кори второй год подряд вышла в полуфинал на WTA Finals. Только в отличие от прошлогоднего турнира, на этот раз ей понадобилось для этого лишь два матча.

При этом американская теннисистка пока не отдала ни одного сета.

В первом туре Гауфф выиграла у своей соотечественницы Джессики Пегулы — 6:3, 6:2.

Но пока что главным событием и сенсацией остается победа Гауфф над Игой Свентек — 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

Коко, прежде всего, наказала польскую теннисистку за большое количество ошибок на подаче. В этом матче 20-летняя теннисистка взяла на приеме пять геймов.

Крейчикова

У Барборы после сенсационного триумфа на Уимблдоне было не очень много соревновательной практики, но это не помешало ей подготовиться к Итоговому турниру.

В первом матче чешская теннисистка была очень близка к победе над Свентек.

Крейчикова взяла первый сет и вела с двумя брейками во втором, но в итоге позволила сопернице совершить камбэк. Это было очень обидное поражение.

Зато потом Крейчикова уверенно разобралась с Джессикой Пегулой — 6:3, 6:3. Этот матч подтвердил, что Барбора снова в оптимальной форме.

Но все равно отметим, что после олимпийского турнира в Париже бывшая вторая ракетка мира пока ни разу не выигрывала больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.30, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 3.52.

Прогноз: Кори и правда здорово играет в Эр-Рияде, но то же самое можно сказать и про ее соперницу. В предстоящем матче будет борьба и напряжение до последнего гейма.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.00.