Гауфф
Кори второй год подряд вышла в полуфинал на WTA Finals. Только в отличие от прошлогоднего турнира, на этот раз ей понадобилось для этого лишь два матча.
При этом американская теннисистка пока не отдала ни одного сета.
В первом туре Гауфф выиграла у своей соотечественницы Джессики Пегулы — 6:3, 6:2.
Но пока что главным событием и сенсацией остается победа Гауфф над Игой Свентек — 6:3, 6:4.
Коко, прежде всего, наказала польскую теннисистку за большое количество ошибок на подаче. В этом матче 20-летняя теннисистка взяла на приеме пять геймов.
Крейчикова
У Барборы после сенсационного триумфа на Уимблдоне было не очень много соревновательной практики, но это не помешало ей подготовиться к Итоговому турниру.
В первом матче чешская теннисистка была очень близка к победе над Свентек.
Крейчикова взяла первый сет и вела с двумя брейками во втором, но в итоге позволила сопернице совершить камбэк. Это было очень обидное поражение.
Зато потом Крейчикова уверенно разобралась с Джессикой Пегулой — 6:3, 6:3. Этот матч подтвердил, что Барбора снова в оптимальной форме.
Но все равно отметим, что после олимпийского турнира в Париже бывшая вторая ракетка мира пока ни разу не выигрывала больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.30, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 3.52.
Прогноз: Кори и правда здорово играет в Эр-Рияде, но то же самое можно сказать и про ее соперницу. В предстоящем матче будет борьба и напряжение до последнего гейма.
- 1.92Свентек — Пегула: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- 2.25Юнчаокете — де Йонг: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.00.