Коболли
Итальянский теннисист выиграл хотя бы один матч на 11-м турнире подряд.
При этом в пяти случаях на данном отрезке Флавио проходил не менее двух раундов, благодаря чему не так давно дебютировал в топ-30.
На турнире в столице Австрии Коболли начал с победы над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 6:3.
В этом матче Коболли не отдал ни гейма на своей подаче. Также стоит отметить, что он шикарно провел тай-брейк, не проиграв ни одного очка.
Де Минор
Алекс тем временем в первом круге одержал волевую победу над немцем Яном-Леннардом Шруффом — 2:6, 6:2, 6:2.
На прошлой неделе австралийский теннисист неприятно удивил на турнире в Стокгольме, проиграв в четвертьфинале французу Юго Гастону. А перед этим он отдал сет испанскому грунтовику Роберто Карбальесу-Баэне.
Есть подозрение, что Де Минора по-прежнему беспокоят последствия неприятной травмы, которую он получил в начале июля на Уимблдоне.
С тех пор Де Минор пропустил ряд важных турниров, в том числе североамериканские «Мастерсы» и «тысячник» в Шанхае, а также турниры в Токио и Пекине.
При этом у Де Минора по-прежнему есть шанс попасть на Итоговый турнир ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 3.38, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.32.
Прогноз: в начале года Алекс разгромил Флавио в третьем круге Australian Open — 6:3, 6:3, 6:1. На этот раз у Де Минора, скорее всего, будет куда больше проблем. Во-первых, австралиец, похоже, далек от своей оптимальной формы, и второй момент — итальянец с тех пор заметно прибавил.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.