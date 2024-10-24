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    Де Минор снова обыграет Коболли с разгромным счетом?

    Коболли — Де Минор. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Вене 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коболли

    Итальянский теннисист выиграл хотя бы один матч на 11-м турнире подряд.

    При этом в пяти случаях на данном отрезке Флавио проходил не менее двух раундов, благодаря чему не так давно дебютировал в топ-30.

    На турнире в столице Австрии Коболли начал с победы над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    В этом матче Коболли не отдал ни гейма на своей подаче. Также стоит отметить, что он шикарно провел тай-брейк, не проиграв ни одного очка.

    Де Минор

    Алекс тем временем в первом круге одержал волевую победу над немцем Яном-Леннардом Шруффом — 2:6, 6:2, 6:2.

    На прошлой неделе австралийский теннисист неприятно удивил на турнире в Стокгольме, проиграв в четвертьфинале французу Юго Гастону. А перед этим он отдал сет испанскому грунтовику Роберто Карбальесу-Баэне.

    Есть подозрение, что Де Минора по-прежнему беспокоят последствия неприятной травмы, которую он получил в начале июля на Уимблдоне.

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    С тех пор Де Минор пропустил ряд важных турниров, в том числе североамериканские «Мастерсы» и «тысячник» в Шанхае, а также турниры в Токио и Пекине.

    При этом у Де Минора по-прежнему есть шанс попасть на Итоговый турнир ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 3.38, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.32.

    Прогноз: в начале года Алекс разгромил Флавио в третьем круге Australian Open — 6:3, 6:3, 6:1. На этот раз у Де Минора, скорее всего, будет куда больше проблем. Во-первых, австралиец, похоже, далек от своей оптимальной формы, и второй момент — итальянец с тех пор заметно прибавил.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

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    Коболли — Де Минор: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на теннис. Де Минор снова обыграет Коболли с разгромным счетом?
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