Австралиец Алекс Де Минор сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коболли

Итальянский теннисист выиграл хотя бы один матч на 11-м турнире подряд.

При этом в пяти случаях на данном отрезке Флавио проходил не менее двух раундов, благодаря чему не так давно дебютировал в топ-30.

На турнире в столице Австрии Коболли начал с победы над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

В этом матче Коболли не отдал ни гейма на своей подаче. Также стоит отметить, что он шикарно провел тай-брейк, не проиграв ни одного очка.

Де Минор

Алекс тем временем в первом круге одержал волевую победу над немцем Яном-Леннардом Шруффом — 2:6, 6:2, 6:2.

На прошлой неделе австралийский теннисист неприятно удивил на турнире в Стокгольме, проиграв в четвертьфинале французу Юго Гастону. А перед этим он отдал сет испанскому грунтовику Роберто Карбальесу-Баэне.

Есть подозрение, что Де Минора по-прежнему беспокоят последствия неприятной травмы, которую он получил в начале июля на Уимблдоне.

С тех пор Де Минор пропустил ряд важных турниров, в том числе североамериканские «Мастерсы» и «тысячник» в Шанхае, а также турниры в Токио и Пекине.

При этом у Де Минора по-прежнему есть шанс попасть на Итоговый турнир ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 3.38, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: в начале года Алекс разгромил Флавио в третьем круге Australian Open — 6:3, 6:3, 6:1. На этот раз у Де Минора, скорее всего, будет куда больше проблем. Во-первых, австралиец, похоже, далек от своей оптимальной формы, и второй момент — итальянец с тех пор заметно прибавил.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.